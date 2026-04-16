"Degrado e sporcizia" in via Jacopo Carrucci: la segnalazione di un commerciante

Cronaca Empoli
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Sacchetti per raccogliere gli escrementi di animale

Secondo il titolare la situazione andrebbe avanti da anni, con diversi episodi segnalati nella zona e un tentativo di furto avvenuto in passato. "Zona lasciata in mano a nessuno"

È stata "la goccia che ha fatto traboccare il caso" ciò che è successo negli scorsi giorni in un'attività commerciale in via Jacopo Carrucci a Empoli, quando il titolare dell'esercizio riferisce di aver trovato nel gazebo esposto all'esterno "tracce di sangue e sporcizia" e di aver visto, dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza, "una persona dentro al gazebo mentre stava assumendo sostanze alteranti". Questo sarebbe soltanto uno dei tanti "episodi di degrado" che si sarebbero verificati nel corso degli anni nella zona.

La situazione aveva portato già nel 2024 a una segnalazione scritta, senza però arrivare a una soluzione. Le criticità, riferisce il titolare - che per sua richiesta resterà anonimo -, si verificherebbero soprattutto nelle ore serali quando la zona risulta meno presidiata e "lasciata in mano a nessuno". "In questa zona ci gira di tutto - spiega - senzatetto, persone in stato di alterazione, che non avendo dove stare sostano per ore in strada o dove trovano riparo, consumando cibo e bevande e lasciando i rifiuti dove capita come fossero animali. In alcuni casi troviamo anche dei cucchiai che ci fanno pensare a un possibile giro di droga - afferma -. Non c'è rispetto per le regole o per le persone e se provi a fargli notare qualcosa c'è rischio di venire coinvolti in spiacevoli situazioni".

Oltre a questi episodi, il commerciante racconta anche un tentativo di furto avvenuto qualche tempo fa: "Stavo aprendo il negozio quando una persona ha preso delle chiavi ed è scappata. Le ho inseguito e le ha poi gettate. Ho chiamato i Vigili ma mi è stato detto di mandare una mail al comune".

Da qui la richiesta di un intervento più incisivo: il titolare avrebbe segnalato la situazione alla polizia municipale, chiedendo il rafforzamento dei controlli e un pattugliamento più capillare dell'area anche nelle ore serali e notturne.

"Ci sentiamo lasciati a noi stessi e non sappiamo a chi altro rivolgerci per capire di chi sia la competenza del problema. Abbiamo installato un sistema di videosorveglianza e stiamo valutando ulteriori interventi per migliorare l'illuminazione, ma chiediamo anche un supporto per affrontare la situazione".

Da quanto appreso, il titolare avrebbe richiesto un incontro con l'amministrazione comunale per discutere del problema.

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