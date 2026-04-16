Se ne è andato Sergio Balsotti, fondatore dei Lupi Santa Croce

Cronaca Santa Croce sull'Arno
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Santa Croce sull'Arno piange una colonna del volley locale. Il cordoglio del sindaco Giannoni

Santa Croce sull'Arno è in lutto per la scomparsa di un pilastro dello sport locale: nella mattina di mercoledì 15 aprile, a quasi ottantun anni è mancato Sergio Balsotti.

Era stato uno dei fondatori e primo presidente dei Lupi, la storica squadra di volley della città del Cuoio. Dei biancorossi è stato anche direttore sportivo, era una delle bandiere della società. Viene ricordato per aver svolto il suo ruolo con dedizione e competenza, riuscendo a portare i Lupi fino alla massima serie nei gloriosi anni ottanta.

La salma di Balsotti è esposta alla cappella mortuaria della Misericordia a Pontedera, i funerali saranno nella chiesa pontederese di San Giuseppe alle 15.30 di venerdì 17 aprile.

Balsotti lascia i familiari e tutta Santa Croce che lo sta ricordando in queste ore con pensieri sui social. Così il sindaco Roberto Giannoni: "Balsotti è stata una figura centrale nella crescita della pallavolo cittadina e punto di riferimento per tutto il movimento sportivo locale. Mi rattrista che ciò accada a pochi mesi dall’inaugurazione della Casa di Comunità che l’amministrazione comunale ha voluto intitolare a Monsignor Luciano Niccolai che insieme a Balsotti e altri giovani che frequentavano la parrocchia diede vita ai “Lupi”. Generazioni di atleti sono cresciute sotto la sua guida generando un movimento che arriva ai nostri giorni. Il mio pensiero va a tutta la famiglia dei “Lupi” e le mie più sincere condoglianze alla famiglia di Sergio".

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