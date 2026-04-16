Spaccio alle Cerbaie, blitz dei carabinieri: smantellato un bivacco

Prosegue con un’intensificazione mirata l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree delle Cerbaie, da tempo considerate tra le più sensibili della provincia. Nella giornata del 15 aprile, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno condotto un articolato servizio coordinato che ha interessato sia le zone boschive sia i centri abitati limitrofi.

L’operazione ha visto l’impiego congiunto del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Castelfranco di Sotto, San Romano, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte, con il supporto specialistico del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pisa-San Rossore e del Nucleo Forestale di Calcinaia. Il servizio, svolto il 15 aprile, ha interessato in particolare i territori di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte.

Base logistica dello spaccio nascosta nei boschi

Il fulcro dell’intervento si è sviluppato nell’area boschiva di Orentano, dove i militari hanno individuato un bivacco clandestino perfettamente occultato nella fitta vegetazione, utilizzato come base logistica per le attività di spaccio.

All’interno sono stati rinvenuti indumenti, teli in plastica e fornellini da campo, elementi che indicano una presenza stabile e organizzata. Inoltre, è stato recuperato materiale per il confezionamento delle dosi, segnale concreto di un’attività illecita strutturata e radicata nel territorio.

Nonostante l’assenza di persone al momento dell’irruzione, il sito rappresentava un punto strategico per il controllo delle piazze di spaccio. Il bivacco è stato completamente smantellato per interrompere la catena logistica dei pusher attivi nell’area.

Controlli estesi a locali e viabilità

L’operazione non si è limitata alle aree boschive. I Carabinieri hanno infatti esteso il dispositivo di controllo anche ai centri urbani e alla rete viaria principale, con particolare attenzione ai comuni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte.

Sono stati monitorati 8 esercizi pubblici, tra bar e circoli ricreativi, ritenuti possibili punti di ritrovo o appoggio per soggetti collegati allo spaccio. L’attività ha consentito di mappare presenze e movimenti sospetti, rafforzando il quadro informativo a disposizione delle forze dell’ordine.

Numeri dell’operazione

Il bilancio complessivo evidenzia un’azione capillare e ad ampio raggio:

72 persone identificate

27 veicoli controllati

8 violazioni al Codice della Strada contestate

Un intervento che ha integrato prevenzione, repressione e controllo del territorio, mantenendo alta la pressione investigativa.

Strategia contro lo spaccio nelle Cerbaie

L’operazione rientra in una strategia più ampia di contrasto allo spaccio nelle aree boschive, basata su presenza costante, attività di intelligence e interventi mirati per colpire non solo i singoli spacciatori ma anche le infrastrutture logistiche utilizzate.

L’obiettivo è sottrarre spazi operativi alla criminalità, ripristinare condizioni di sicurezza e restituire decoro a zone da tempo interessate da fenomeni di degrado e illegalità diffusa.