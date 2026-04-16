Stretta sul gioco delle tre carte a Firenze, denunciate cinque persone

Rafforzati i controlli nel centro storico di Firenze contro i fenomeni di microcriminalità e illegalità economica, come il gioco delle tre carte
Rafforzati i controlli nel centro storico di Firenze contro i fenomeni di microcriminalità e illegalità economica, con particolare attenzione al cosiddetto “gioco delle tre carte”. L’operazione, coordinata dalla Prefettura e condotta dalla Guardia di Finanza in sinergia con le altre forze di polizia, ha portato alla denuncia di cinque cittadini stranieri.
Sequestri e interventi mirati nelle zone a rischio
Nel corso dei controlli, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano e della Compagnia Pronto Impiego, i cosiddetti “Baschi Verdi”, hanno sequestrato denaro e attrezzature utilizzate per il gioco illecito, interrompendone l’attività.
Il “gioco delle tre carte”, solo apparentemente innocuo, si configura infatti come una forma di truffa immediata ai danni di turisti e passanti, con effetti economici rilevanti: sottrazione di denaro, alimentazione di circuiti illegali e concorrenza sleale nei confronti delle attività regolari.
Fogli di via e collaborazione tra forze dell’ordine
In un caso specifico, la collaborazione tra Guardia di Finanza e Polizia di Stato ha consentito di raccogliere elementi utili per l’emissione di due fogli di via obbligatori da parte del Questore di Firenze, nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.
L’azione congiunta tra Prefettura, forze di polizia e polizia municipale si inserisce in un modello operativo integrato, fondato su scambio informativo e interventi coordinati nelle aree più sensibili del centro cittadino.
Controlli anche nelle prossime settimane
Il dispositivo proseguirà con ulteriori interventi mirati, integrando prevenzione, analisi economico-finanziaria e presenza sul territorio.
Le Fiamme Gialle invitano inoltre i cittadini a segnalare attività sospette al numero 117, sottolineando come la collaborazione della collettività sia fondamentale per contrastare i fenomeni illeciti.
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