Tutto rimandato per l'Use Rosa Scotti dopo la sconfitta a Umbertide

Chi aveva pensato per domenica di andare al mare deve rivedere i programmi. Niente Versilia ma pala Sammontana dove, alle 18, si giocherà gara tre per decidere chi va in semifinale. Ad Umbertide l’Use Rosa Scotti perde infatti 67-51 dopo una gara che, vista la serata in attacco, si fotografa meglio con i numeri che con tanti discorsi: 36% dal campo, 3/21 da 3 ovvero 14%. Difficile pensare di portarla a casa segnando così poco, mentre in difesa la squadra tutto sommato fa sempre la sua figura soffrendo soprattutto Del Sole, la carta vincente umbra di questa rivincita. Punto e stop, si azzera tutto e si riparte da capo, ben sapendo che una serataccia ci sta e che la semifinale è ancora lì, pronta ad essere agguantata con la voglia e la compattezza viste sabato scorso in gara uno.

Tutte in campo con una sovramaglia col numero sei dell’infortunata Cate Logoh, in panchina per stare assieme alle compagne. Ti aspetti un avvio arrembante delle padrone di casa ed invece niente, nervosismo ed errori da ambo le parti col primo canestro umbro dopo 3 minuti. Per quello empolese ne servono quasi 4, con un recupero di Rylichova che lancia un comodo appoggio di Ianezic. A metà siamo 4-4 e dopo 7 minuti ecco la prima tripla di Tomasoni: 9-6. Pur senza strafare le padrone di casa vanno sul 17-10 ed il sigillo al parziale lo mette Ndiaye: 17-12. L’imperativo è alzare le percentuali (46% dal campo 0/3 dalla lunga) mentre Umbertide va sul 20-12 e, sul 22-14, coach Cioni chiama minuto. Due palle perse all’uscita dallo stop non fanno ben sperare ed ecco il 24-14 di Amatori che buca la zona con un appoggio al ferro. Dopo 5 minuti la Scotti ha appena quattro punti all’attivo senza aver ancora mai fatto un viaggio in lunetta e dopo 7 minuti ecco la prima tripla della serata a firma Ruffini (28-19) che ridà un po’ di energia tanto che un minuto dopo è coach Staccini a fermare il gioco sul 28-21. Il parziale di 4-0 dilata di nuovo le distanze e Manetti va in lunetta per il 32-22. A metà siamo 33-24 con appoggio finale al ferro di Lussignoli. Si riparte con botta e risposta Del Sole-Lussignoli ma con Tomasoni che mette la bomba del 38-26 e Gianangeli e Sorrentino che ribadiscono: 42-26 e dopo 3 minuti timeout biancorosso con parziale di 9-2. La palla persa di Lussignoli è un altro brutto segno che De Sole punisce subito col 44-26. Si segna solo quando la palla arriva sotto ed è così che la Scotti cerca di restare attaccata alla partita ma la parete è di vetro e le mani scivolano piano piano. Ruffini mette un’altra tripla in una fase delicata (49-37) e l’ultima azione del tempino, dopo i liberi di Amatori del 53-37, vede il ferro respingere la bomba di Lussignoli. Siamo ancora lì: 5/16 dal campo, 2/9 dall’arco e 53-37. La solita Del Sole appoggia comoda il 55-37 e subito dopo un contropiede 3 contro 1 viene finalizzato da Sorrentino per il più 20 (57-37), momento in cui in campo vanno solo le gambe mentre la testa comincia a pensare a gara tre. Dopo quasi 5 minuti il primo canestro empolese arriva con Rylichova che muove dall’arco il suo tabellino: 57-40. Si pensa di scivolare ormai verso la sirena senza sussulti quando ecco che l’elettrocardiogramma dell’Use Rosa, fino a quel punto piatto o quasi, ha d’improvviso un sussulto tornando con Vente sul 60-49 a poco meno di tre minuti dalla sirena. Le triple di Ruffini, Lussignoli e Casini, tre ferri, sono il segno che no, non è la notte dei miracoli. E’ troppo tardi per sognare la rimonta ma in tempo per dare il segnale che l’Use Rosa è viva e non molla. Si chiude sul 67-51.

67-51



UMBERTIDE

Sorrentino 6, Tomasoni 12, Gianangeli 8, Baldi 9, Amatori 12, De Sole 17, Lopez ne, Bartolini, Giuliobello ne, Palolocci 3, Valeri ne. All. Staccini (ass. Venturelli/Caporali/Grilli)



USE ROSA SCOTTI

Lussignoli 6, Ianezic 5, Antonini 2, Vente 10, Rylichova 3, Ruffini 7, Logoh ne, Ndiaye 2, Casini 2, Manetti 14, Panchetti ne. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Scaramellini di Colli al Metauro e Tommasi di Veroli



Parziali: 17-12, 33-24 (16-12), 53-37 (20-13), 67-51 (14-14)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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