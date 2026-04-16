Ube Studio Archive della sanminiatese Francesca Strigi Loddo aprirà nel Giro d'Empoli

Economia e Lavoro Empoli
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Consegnato fondo di via Lavagnini dopo interventi di manutenzione a carico del Comune: è nel progetto 'Apri Empoli'

In questi giorni si è svolta l'assegnazione del fondo sfitto rimesso a nuovo grazie al bando Apri Empoli. Il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessore alle Attività Produttive Adolfo Bellucci hanno consegnato simbolicamente le chiavi del fondo che sarà in comodato d'uso gratuito per 3 mesi. Il fondo commerciale si trova in via Lavagnini numero 24 e ospiterà una produzione artigianale di pelletteria che punta a riqualificare quell'angolo del centro storico.

UBE Studio Archive di Francesca Strigi Loddo sarà uno spin-off del progetto UBE Studio, laboratorio creativo e consulenziale specializzato nello sviluppo di collezioni di calzature e borse per brand internazionali del lusso.

Il fondi di via Lavagnini diverrà un laboratorio temporaneo dedicato alla cultura del saper  are. Il fondo verrà allestito come una piccola bottega-esposizione: da un lato l’archivio, consultabile e in parte acquistabile, dall’altro un’area di lavoro aperta al pubblico con  workshop, talk e incontri dedicati alla manifattura toscana e alla sperimentazione di nuovi linguaggi creativi.

"Il processo di rigenerazione dei fondi sfitti ha avuto alcune vicende sfortunate - commenta l'assessore Adolfo Bellucci - tra cui i lavori di ripristino che sono durati più del previsto e hanno fatto slittare la consegna del fondo di alcuni mesi. Ma in questi giorni arriva la bella notizia dell'assegnazione del primo fondo e il Comune ha riaperto i termini per affidare nuovi fondi sfitti. Ringrazio la proprietaria dell'immobile che ha concesso il comodato gratuito e Francesca che ha deciso di mettersi in gioco cogliendo l'opportunità di questo bando, a lei gli auguri per questa nuova avventura".

"L'impegno per i fondi sfitti del Giro è andato anche oltre alle consuete possibilità di un'amministrazione comunale - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. Nello specifico abbiamo investito 9mila euro di risorse a carico dell'Ente pubblico per opere di manutenzione ordinaria e allaccio delle utenze. Oggi festeggiamo un negozio che apre assieme ad interventi di grandi catene come Legami (che ha già aperto) e Mondadori (di prossima apertura). Puntiamo a invertire la tendenza delle chiusure, abbiamo riaperto un nuovo bando per il 2026 dedicato ai proprietari di fondi sfitti e a breve ci sarà un nuovo avviso anche per le attività che potranno insediarsi. Rinnovo l'appello verso i proprietari nel mettere a disposizione questi fondi perché il commercio vivo nel centro migliora la qualità del centro stesso".

 

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