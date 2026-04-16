Unione Valdera, nuovo servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie

L'Unione Valdera comunica che è pienamente operativo il nuovo servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni del Codice della Strada, affidato alla società Area Srl. Il servizio riguarda tutti i Comuni dell'Unione: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia e Pontedera.

“La riscossione coattiva – ha dichiarato Arianna Buti, Presidente dell'Unione Valdera - è una leva fondamentale per la sostenibilità dei nostri bilanci comunali. Gestirla in forma associata, attraverso l'Unione, ci consente di ottenere condizioni più vantaggiose e di garantire un servizio di qualità a tutti i Comuni del territorio, con evidenti economie di scala che i singoli enti difficilmente potrebbero raggiungere da soli”.

Lo sportello dedicato è attivo presso la sede dell'Unione Valdera in Via Brigate Partigiane 4 a Pontedera ed è dotato di due operatori con postazioni informatiche e linee telefoniche dedicate, a garanzia di un servizio efficiente e puntuale per i cittadini. Chi ha ricevuto un documento da Area Srl può recarsi allo sportello (previo appuntamento) dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 18 oppure contattare il servizio informazioni telefonando al numero verde gratuito 800 090 337 da rete fissa, o al 02 8359 1707 da cellulare, nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.

“Con il nuovo affidamento – ha aggiunto Arianna Cecchini, Sindaca con delega ai Tributi e alla Riscossione Coattiva dell'Unione Valdera - abbiamo voluto ampliare il perimetro del servizio, includendo le sanzioni del Codice della Strada e le entrate patrimoniali. Una scelta maturata alla luce dell'esperienza degli anni scorsi, che ci ha convinto della necessità di un approccio più completo ed efficace nella gestione delle entrate”.

È inoltre disponibile il Portale del Contribuente all'indirizzo www.areariscossioni.it/area-contribuenti/, tramite il quale è possibile consultare la propria posizione e inviare istanze online inserendo codice fiscale o partita IVA e il numero del documento ricevuto.

Per ulteriori informazioni è consultabile la pagina dedicata sul sito istituzionale dell'Unione Valdera a questo link: https://www.unione.valdera.pi.it/guida-ai-servizi-/riscossioni-coattive/3397

Fonte: Unione dei Comuni Valdera - Ufficio Stampa