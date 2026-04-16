Vinci si veste a festa per il Giorno di Leonardo

Una grande festa che coinvolge tutta la comunità in onore del Genio. È il Giorno di Leonardo, in programma domenica 19 aprile, con un elenco fitto e ricco di appuntamenti che animeranno il borgo di Vinci e Achiano, dalle 9.45 fino alle 19.00.

Una festa che coinvolge non solo una comunità intera, ma una serie di partner che hanno coadiuvato la Pro Loco di Vinci, organizzatrice di tutto l’evento, nella realizzazione delle decine di attività previste per tutta la giornata, elencate sul sito giornodileonardo.it.

“Il Giorno di Leonardo rappresenta per la nostra comunità un momento di identità, orgoglio e partecipazione collettiva – commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Vinci torna a vestirsi a festa per rendere omaggio al suo cittadino più illustre, simbolo universale di ingegno, creatività e visione.

Questa giornata è il risultato di un grande lavoro di squadra, che coinvolge associazioni, volontari, istituzioni e tanti cittadini, a cui va il mio più sincero ringraziamento. Grazie alla Pro Loco e a tutti i partner, Vinci si trasforma in un luogo vivo e dinamico, capace di accogliere visitatori e far rivivere, attraverso eventi e iniziative, lo spirito leonardiano”.

Oltre dieci i punti del borgo dove vivere l’atmosfera leonardiana, nel solco del tema del 2026 - l’ingegno - e circa quaranta gli eventi collaterali della giornata, dal lancio della corona ad Anchiano la mattina, che apre di fatto il festeggiamento, fino al suono delle chiarine, il corteo storico e il tradizionale taglio della torta in Piazza Masi nel tardo pomeriggio.

Nel mezzo, laboratori, attività al Museo Leonardiano, talk, rievocazioni storiche.

Il Comune di Vinci e la Pro Loco invitano inoltre tutti a esporre su balconi e davanzali la propria bandiera con i colori di Vinci, il giallo e il rosso. Le bandiere si possono comprare al Welcome Center di Piazza della Libertà al costo di 5 euro ciascuna.

Il programma completo si può scaricare dal sito della manifestazione, giornodileonardo.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa