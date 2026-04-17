A Montemurlo un giardino per Papa Francesco nel primo anniversario della sua scomparsa

Ad un anno esatto dalla sua scomparsa il Comune di Montemurlo intitola il giardino di via Palarciano a Oste alla memoria di Papa Francesco. La cerimonia di apposizione della targa “Giardino Papa Francesco” avverrà martedì 21 aprile alle ore 11,30. Saranno presenti il sindaco Simone Calamai, gli assessori della giunta e sono stati invitati a partecipare il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, il vescovo di Prato, Giovanni Nerbini e i parroci di Montemurlo.

In un momento di forte instabilità internazionale, l’intitolazione di uno spazio pubblico a Papa Francesco vuol essere un richiamo alla pace e al dialogo. «Montemurlo è una città di pace. Ad un anno dal 21 aprile 2025, data della scomparsa di Papa Francesco, abbiamo ritenuto importante intitolare a questo grande pontefice il giardino di via Palarciano, sempre frequentato da tanti ragazzi, bambini e famiglie- dice il sindaco Calamai – Con questo semplice gesto vogliamo ribadire la nostra ferma condanna ad ogni forma di violenza e prepotenza come modalità per risolvere le controversie internazionali. Le parole di Papa Francesco contro la guerra siano un monito per tutti i potenti della Terra». Alla cerimonia di intitolazione sono invitati a partecipare tutti i cittadini