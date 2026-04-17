Accoltellato in strada a Firenze, grave un 31enne: fermato un giovane

Cronaca Firenze
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L'aggressione mercoledì sera in via Caccini, a due passi dal centro commerciale di Novoli. La vittima, un cittadino del Bangladesh, è ricoverata in codice rosso all'ospedale di Careggi

Un cittadino del Bangladesh di 31 anni è stato accoltellato mentre stava tornando a casa ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita, ma resta in prognosi riservata.

L'aggressione è avvenuta mercoledì sera, intorno alle 23, in via Caccini, a pochi passi dal centro commerciale di Novoli. A dare l'allarme è stato un barista, attirato dalle urla della vittima: uscito in strada, ha visto il giovane a terra e l'aggressore che si allontanava di corsa. Il commerciante ha allertato il 118 e il 31enne è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Successivamente è scattata la segnalazione alla Polizia.

Secondo una prima ricostruzione, il 31enne stava rientrando a casa quando sarebbe stato avvicinato da un giovane sconosciuto che, dopo aver estratto un oggetto simile a un coltello, lo avrebbe ferito al petto. La vittima ha tentato di fuggire, ma sarebbe stata raggiunta dall'aggressore, che l'avrebbe afferrata per il collo colpendola nuovamente. Alla vista del commerciante, l'assalitore si è allontanato.

Le ricerche sono partite subito: la squadra mobile ha lavorato sulle testimonianze raccolte e sui filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadina. Ieri mattina una persona sospetta sarebbe stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto.

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