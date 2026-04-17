Al Circolo il Progresso il libro sulla deportazione dell’8 marzo 1944 alla Cartiera Cini

Con Lorenzo Tombelli, Simone Innocenti e le autrici il racconto dello sciopero alla Cartiera Cini di Firenze e delle deportazioni nei lager nazisti
Sabato alle ore 17 il Circolo Il Progresso di Montelupo Fiorentino ospita la presentazione di un libro dedicato alla deportazione dell’8 marzo 1944 alla Cartiera Cini di via Arnolfo, a Firenze, con la partecipazione di Lorenzo Tombelli, Simone Innocenti e delle autrici.
Il volume ricostruisce la vicenda di cinque operai e numerose operaie coinvolti nello sciopero promosso durante la dittatura fascista nell’ambito delle indicazioni del Comitato di Liberazione Nazionale clandestino. Un episodio che si inserisce nel contesto della Resistenza e della repressione nazifascista in città.
L’opera propone anche una lettura meno consueta rispetto alle narrazioni più note, soffermandosi sui momenti precedenti al concentramento alle Scuole Leopoldine e offrendo una prospettiva diversa sugli eventi.
Un passaggio centrale riguarda le lavoratrici coinvolte, per le quali il libro ricostruisce un episodio decisivo: “Le operaie, come nella scena di un film, all'ultimo momento quando già erano nel vagone bestiame del trasporto 32 per i lager al binario 1 di Santa Maria Novella vengono liberate.”
Ben diverso il destino dei cinque uomini deportati, che vengono inviati nei campi nazisti passando per Mauthausen e i sottocampi di Gusen, Ebensee e Hartheim. Nessuno di loro sopravvivrà oltre l’inizio del 1945.
Il libro contestualizza inoltre i fatti attraverso ritratti di figure collaterali ma significative, come il dirigente aziendale, il federale fascista e il magistrato che nel dopoguerra giudicherà i responsabili. Sullo sfondo, Firenze e le famiglie dei deportati, segnate in modo irreversibile dagli eventi.
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