Al Teatro delle Arti una serata alla memoria del partigiano Lanciotto Ballerini

Alla vigilia del 25 Aprile, Festa della Liberazione, il Teatro delle Arti di Lastra a Signa dedica una serata alla memoria di Lanciotto Ballerini, partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, simbolo della Resistenza toscana.

Chi era Lanciotto Ballerini. Nato a Campi Bisenzio nel 1911, operaio, Lanciotto Ballerini scelse la lotta armata contro il nazifascismo diventando uno dei comandanti partigiani più coraggiosi della sua generazione. Il 3 gennaio 1944, sui Monti della Calvana, in località Valibona, la sua formazione — appena diciassette uomini, tra cui due soldati russi, due jugoslavi e un capitano inglese fuggiti dalla prigionia — fu sorpresa da forze soverchianti: reparti della Guardia Nazionale Repubblicana, del battaglione Muti, carabinieri e fascisti dei comuni limitrofi, mossi da Prato, Vaiano e Calenzano. Lanciotto tenne il comando, inflisse perdite al nemico, e quando una sola posizione avversaria continuava a mettere in pericolo la vita dei suoi uomini, la assalì da solo, a lancio di bombe a mano. Fu colpito in fronte. Aveva trentadue anni.

Nel maggio 1946 gli fu concessa la Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria. In suo onore nacque la 22ª Brigata d'Assalto Garibaldi "Lanciotto Ballerini", il cui nome ancora oggi identifica la sezione ANPI di Campi Bisenzio.

Lo spettacolo. A ottantadue anni da quella battaglia, il Teatro delle Arti porta in scena uno spettacolo corale che intreccia musica, danza e parola per restituire alla memoria collettiva la figura di un uomo che scelse la libertà a costo della vita. Non un monumento, ma una storia viva: il racconto di una gioventù che combatté, resistette e si sacrificò perché le generazioni successive non dovessero farlo.

Sul palco si incontrano linguaggi diversi in un unico racconto: la Filarmonica Michelangelo Paoli diretta da Stefano Rapicavoli, Fabrizio Rosati cantante, la Sunrise Jazz Orchestra con la voce di Sybil Smooth, i ballerini Simone Ceccarelli e Julia Wakabayashi, e i narratori Alice Marzario, Matilde Sarli, Simone Matteacci e Pietro Gori.

La data non è casuale: il 24 aprile, giorno che precede l'anniversario della Liberazione, è il momento ideale per ricordare che il 25 Aprile non è un'astrazione — è il risultato del coraggio concreto di uomini e donne come Lanciotto Ballerini.

Ingresso 10 euro. Biglietti disponibili al 055 8720058 e su biglietteria@tparte.it.

Per informazioni: www.tparte.it

Fonte: Teatro popolare d'arte e Teatro delle Arti (Lastra a Signa)

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