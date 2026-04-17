Allo stadio Castellani una giornata per Scuola del tifo e Premio Emiliano Del Rosso

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(foto gonews.it)

Mercoledì 22 aprile la mattina l'iniziativa con le scuole, la sera in programma la cerimonia di premiazione

Tutto è pronto per l’atto conclusivo della "Scuola del tifo azzurro... tifo per... e non contro", il progetto dell’Unione Clubs Azzurri che anche quest’anno ha fatto tappa in numerosi istituti scolastici della zona, coinvolgendo tantissimi ragazzi in un virtuoso percorso di educazione al tifo. La giornata conclusiva con la presenza di 1000 alunni, si terrà mercoledì 22 aprile alle ore 9,30 allo "Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena".

A questa autentica festa di tanti giovani tifosi, prenderanno parte la squadra dell’Empoli F.C., lo staff tecnico e dirigenziale. Interverranno inoltre anche le principali autorità civili e militari.

Torna, inoltre, il Premio intitolato ad Emiliano Del Rosso che giunto alla 19°edizione, è stato istituito dall’Unione Clubs Azzurri e dai Desperados, con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione dell’Empoli F.C. Domenica 19 aprile in occasione della partita Empoli-Entella, saranno consegnate nel settore di Maratona circa 2000 schede per la scelta del vincitore. Ogni tifoso potrà indicare i nomi dei tre calciatori azzurri che nel corso della stagione abbiano dimostrato attaccamento ai colori sociali, impegno, dedizione, spirito di sacrificio per la "maglia", lealtà sportiva, rispetto e considerazione verso i tifosi, ricordando così gli ideali cari a Emiliano Del Rosso a cui il Premio è dedicato. La consegna del "Premio Emiliano Del Rosso" si terrà nel corso di una cerimonia ufficiale in programma Mercoledì 22 aprile alle ore 21,15 presso la Sala Hospitality dello Stadio "Carlo Castellani- Computer Gross Arena".

Fonte: Unione Clubs Azzurri

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