Alluvione, Cdx per Empoli all'assemblea di Ponzano: "Rottura orme non è causa. No nuove edificazioni"

Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli, nelle persone del Capogruppo Andrea Poggianti – anche Vicepresidente del Consiglio comunale – e del Vicecapogruppo Gabriele Chiavacci – Vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio – esprime il proprio apprezzamento per il partecipato incontro pubblico svoltosi il 16 aprile 2026 presso il Circolo ARCI di Ponzano, promosso dal comitato degli alluvionati “14 marzo”.

Il gruppo ribadisce "la propria piena collaborazione con i comitati del territorio, che rappresentano un presidio fondamentale per la prevenzione e la sensibilizzazione sui temi del rischio idrogeologico. In particolare, desideriamo elogiare il lavoro del comitato “14 marzo” e di tutti coloro che sono intervenuti, contribuendo a un confronto serio, partecipato e utile alla comprensione delle criticità emerse".

Eravamo presenti all’incontro e abbiamo apprezzato come i relatori abbiano chiarito alcuni punti fondamentali: in primo luogo, che l’alluvione del 14 e 15 marzo 2025 non sia riconducibile alla rottura dell’argine del torrente Orme, poiché la zona di Ponzano risultava già allagata prima di tale evento. È stato inoltre evidenziato come si sia trattato di una situazione di forti temporali che, se confrontata con altri episodi analoghi verificatisi in passato in città e nel territorio, non presentava caratteristiche di eccezionalità tali da giustificare da sole un simile impatto. Ciò porta a ritenere verosimile una criticità legata al reticolo fognario, probabilmente non manutenuto in maniera adeguata.

«L’incontro di Ponzano – dichiara il Capogruppo Andrea Poggianti – ha confermato quanto sia fondamentale ascoltare i cittadini e i comitati. È emersa con chiarezza la necessità di una manutenzione costante e puntuale del reticolo idraulico e fognario. Non possiamo accettare che eventi atmosferici non eccezionali producano conseguenze così gravi. Già dal 2020 avevamo sollevato il tema delle centraline idrometriche non funzionanti e della pulizia del torrente Orme, in particolare nella zona di Moriana: oggi quei temi tornano con forza e chiedono risposte concrete».

Il gruppo consiliare continuerà a vigilare con attenzione anche sulle scelte urbanistiche dell’amministrazione, in particolare rispetto alla volontà edificatoria in aree classificate ad alta pericolosità idraulica, sia nella città di Empoli sia nella zona di Ponzano.

«È necessario fare piena chiarezza sulle responsabilità – aggiunge il Vicecapogruppo Gabriele Chiavacci –. Per questo ho già richiesto la convocazione di una nuova Commissione consiliare, coinvolgendo tutti i soggetti competenti: Comune, Consorzio di bonifica, Autorità di bacino e Acque S.p.A. Dobbiamo capire chi deve monitorare il corretto deflusso delle acque meteoriche e intervenire tempestivamente. Allo stesso tempo, riteniamo indispensabile fermarsi e riflettere su nuove previsioni edificatorie in aree ad alto rischio: la sicurezza del territorio deve venire prima di tutto».

Infine, "accogliamo con soddisfazione il riconoscimento emerso durante l’incontro rispetto all’attività svolta dal Capogruppo Poggianti, che già dal 2020 aveva presentato interrogazioni in merito alla funzionalità delle centraline idrometriche a fini preventivi e alla necessità di interventi di pulizia del torrente Orme".

Fonte: Centrodestra per Empoli

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