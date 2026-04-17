Asfaltature a Empoli, cantieri ANAS su via Livornese e SS67 per i tratti ammalorati

Cantieri avviati e conclusi per molte asfaltature su diversi tratti della zona Ovest di Empoli.

Negli scorsi giorni è stata conclusa l'asfaltatura di via Pio La Torre a Santa Maria, la cui area verde è stata riqualificata alcuni mesi fa con una nuova area giochi. I tecnici comunali hanno terminato anche altre due strade dell'area: via Guicciardini e via Bachelet. Sono in corso gli interventi per ripristinare la segnaletica orizzontale.

Altri cantieri, non comunali ma legati ad ANAS, sono in corso sempre sulla zona Ovest (l'azienda ha la competenza per il tratto della SS67 dall'incrocio con via Alamanni fino al confine con San Miniato e un breve tratto prima dell'ingresso Empoli Est della Fi-Pi-Li).

Per via Livornese il rifacimento del manto stradale è in corso, dopo le richieste effettuate dall'amministrazione comunale. I lavori hanno riguardato anche la rotatoria del Terrafino che insiste proprio su via Livornese e via I Maggio e la rotatoria di fronte al Centro*Empoli. Le asfaltature sono giunte fino a Ponte a Elsa

Così ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi: "Sono giorni intensi di lavori nelle strade con tanti cantieri per riqualificare tratti di strada molto ammalorati. Ci stiamo concentrando sull'area di Santa Maria. Ringrazio ANAS per gli interventi in corso e futuri. È in corso sulle nostre strade, grazie a tutti gli enti, un enorme investimento".

L'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni, afferma: "Sono stati eseguiti e in corso lavori su arterie importanti della nostra città. Si rispondono a molte richieste dei cittadini che erano in attesa di una riqualificazione. Al termine di tutti questi interventi avremo una strada percorribile e in sicurezza oltre che migliore anche a livello estetico".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

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