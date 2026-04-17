Basket, il Gialloblu Castelfiorentino crolla a Siena: 76-43 sul parquet del Libero Basket

Dopo un‘ottima prestazione casalinga contro i cugini di Certaldo, niente bis lontano da casa per il Gialloblu Castelfiorentino, che nella penultima giornata di regular season cede il passo al Libero Basket Siena per 76-43. Ben poco da aggiungere ad un finale che parla da solo e che racconta una sfida a senso unico, frutto in gran parte di un approccio assolutamente da dimenticare.

Alla prima palla a due, infatti, i ragazzi di Alessio Pucci risultano non pervenuti. I locali ne approfittano e scappano subito, con il tabellone che segna un eloquente 26-8 alla prima sirena. A cavallo tra la seconda e la terza frazione i gialloblu iniziano finalmente a giocare e la gara, di fatto, scorre via sul botta e risposta. Purtroppo, però, il gap da colmare è molto pesante, così i padroni di casa amministrano con relativa tranquillità arrivando al terzo riposo sul punteggio di 52-34. Una forbice che diviene abisso in un ultimo quarto nuovamente a senso unico che, di fatto, serve soltanto a fissare il finale.

Venerdì 24 aprile alle 21:15, al PalaBetti, ultima giornata di regular season contro la capolista Cus Siena. Poi al via la lotteria playout.

LIBERO BASKET SIENA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 76-43

Tabellino: Niccolini 4, Fabrizzi 8, Ciulli 4, Damiani 2, Filippini 2, Cetti 7, Bartolini 10, Di Camillo 2, Caggiano 2, Vallerani 2, Bernardoni, Ciampolini. All. Pucci. Ass. Cicilano.

Parziali: 26-8, 42-22 (16-14), 52-34 (10-12), 76-43 (24-9)

Arbitri: Rondinella di Poggibonsi, Filipovic di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino