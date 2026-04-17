Smantellato bivacco dello spaccio nei boschi di Corsignano

Intervento dei carabinieri a Corsignano, località di Castelnuovo Berardenga, dove i militari hanno individuato e smantellato un bivacco nascosto tra la vegetazione, ritenuto una possibile base logistica utilizzata per attività legate allo spaccio di stupefacenti.

L'operazione è stata condotta dai militari delle stazioni di Vagliagli e Castelnuovo Berardenga, con il supporto dei carabinieri forestali di Siena, nell’ambito di un servizio di controllo mirato e capillare del territorio boschivo.

Durante la perlustrazione sono stati rinvenuti diversi oggetti compatibili con una permanenza prolungata: batterie per autovetture presumibilmente impiegate per alimentare dispositivi elettronici e telefoni, indumenti e una consistente quantità di rifiuti alimentari abbandonati.

Terminati i rilievi, l'area è stata bonificata e ripulita grazie alla collaborazione del Comune di Castelnuovo Berardenga, che ha messo a disposizione personale per la rimozione dei materiali e il ripristino del decoro del sottobosco.

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