Castelfiorentino, il nuovo Sindaco dei ragazzi e delle ragazze è Pietro Cantini

E’ Pietro Cantini il nuovo “Sindaco” che rappresenterà per i prossimi due anni alunni e studenti dell’Istituto Comprensivo. L’elezione, dopo quella del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze (15 membri) è avvenuta questa mattina in Municipio nella sala dove normalmente si riunisce il Consiglio Comunale di Castelfiorentino. L’elezione del nuovo CCR si è svolta nella prima tornata elettorale, ad opera di un’Assemblea formata da ventisei “piccoli elettori/elettrici” (13 bambini e 13 bambine), che era stata eletta in precedenza dalle quarte e quinte della scuola primaria.

Per l’Istituto Comprensivo erano presenti il dirigente scolastico, prof. Salvatore Picerno, l’insegnante referente del CCR, Laura Rimi, le insegnanti Tiziana Bigazzi, Roberta Falorni, Milvia Leoncini. A fare gli onori di casa la Sindaca, Francesca Giannì, l’Assessora alla Scuola, Marta Longaresi e il Presidente del Consiglio, Simone Bruchi.

Prima del voto, tutti i candidati del CCR hanno illustrato il loro programma: c’è chi ha richiamato l’attenzione sulla tutela dell’ambiente (proponendo un incremento del numero dei cestini e incentivando la raccolta differenziata) e chi ha suggerito di realizzare un “corridoio delle idee” dove tutti potessero formulare proposte; chi ha puntato sull’”ascolto” e sul “rispetto” (anche per prevenire il fenomeno de bullismo) e chi ha posto tra i suoi obiettivi alcuni interventi migliorativi nell’arredo scolastico. Tra i vari interventi, è stata ventilata addirittura l’ipotesi di inserire nell’offerta didattica l’insegnamento di altre lingue straniere

Prima dello scrutinio, la Sindaca Giannì ha ricordato l’emozione e anche il sentimento di trepidazione che ha accompagnato – nel 2024 - l’attesa di conoscere l’esito elettorale, ponendo l’attenzione sul fatto che – anche quando aveva la certezza di essere stata eletta alla carica di Sindaco – desiderava conoscere quale sarebbe stato il “gruppo” su cui avrebbe potuto contare durante i cinque anni.

“Svolgere questo ruolo – ha osservato la Sindaca, Francesca Giannì – è una grande responsabilità, e può portare a dei risultati solo se si è pienamente consapevoli di essere parte di un gruppo, di una squadra, che sa fare del confronto e del contributo di tutti un punto di forza per approdare a delle finalità condivise. Per questo auguro a Pietro di interpretare il ruolo di Sindaco dei ragazzi con la stessa mentalità”

Questi i nomi del nuovo Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze: Pietro Cantini, Alessandro Fiaschi, Emilia Dainelli, Penelope Sicilia, Lara Kamberi, Gabriel Carlisi, Cosimo Bartaloni, Alice Moretta, Sofia Frontera, Ilaria Scali, Omar El-Mzaiti, Noel Pupilli, Sophia Katouf, Errehymy Youseff, Chiara Dimitri

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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