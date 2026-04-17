Castelfiorentino, trovato con hashish, contanti e coltello: arrestato 22enne

Cronaca Castelfiorentino
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Sequestrati 79 grammi di hashish, 150 euro in contanti e un coltellino lungo circa 10 centimetri, ancora sporco di sostanza, verosimilmente utilizzato per il taglio delle dosi

I Carabinieri della Stazione di Castelfiorentino hanno arrestato un giovane di 22 anni durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. È successo nella serata del 13 aprile in piazza delle Stanze Operaie, dove i militari, notato l'atteggiamento sospetto del ragazzo, lo hanno avvicinato per una perquisizione.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 79 grammi, oltre a una manciata di pasticche di un medicinale antiepilettico. Il ventiduenne aveva inoltre con sé circa 150 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio ritenute presumibile provento dell'attività di spaccio, e un coltellino lungo circa 10 centimetri, ancora sporco di sostanza, verosimilmente utilizzato per il taglio delle dosi.

Il 22enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito in stato di libertà per il porto di strumenti atti ad offendere. L'arresto è stato convalidato nella mattinata di oggi.

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