A Castelfranco un incontro sull'educazione alimentare nei primi anni di vita con il progetto Dottor Biagio®

Un incontro rivolto ad un pubblico adulto, dedicato a genitori, educatori e insegnanti per riflettere sull’importanza dell’educazione alimentare nei primi anni di vita. Sarà presentato il libro nato all’interno del progetto educativo Dottor Biagio®, pensato per essere letto insieme ai bambini - dai 3 agli 8 anni - per avvicinarli ai temi della nutrizione e della sostenibilità ambientale.

Il volume raccoglie tre storie che hanno come protagonisti alcuni ortaggi. Ma è molto più di una semplice raccolta di racconti: tra giochi, attività, piccole sezioni scientifiche ed esperimenti, oltre a tante ricette da preparare insieme agli adulti, diventa uno strumento educativo per avvicinare i più piccoli al mondo del cibo e alle buone abitudini alimentari.

Il libro fa parte di Dottor Biagio®, un progetto educativo ideato dal biologo nutrizionista Gianni Bimbi e dalla farmacista e insegnante di yoga Silvia Sebastiani.

Gli autori

Gianni Bimbi è biologo nutrizionista e da quasi vent’anni si occupa di alimentazione, educazione nutrizionale e divulgazione scientifica, sviluppando progetti di divulgazione rivolti a famiglie, sportivi e bambini, con l’obiettivo di promuovere un rapporto sano e consapevole con il cibo.

Silvia Sebastiani è farmacista e insegnante di yoga. È co-ideatrice del progetto educativo Dottor Biagio®, dedicato all’educazione alimentare e ambientale dei bambini.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa