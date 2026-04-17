"Castello diVino" torna a Capraia Fiorentina: sabato 13 giugno la quinta edizione nel borgo medievale

Il Castello di Capraia Fiorentina torna a trasformarsi in un palcoscenico di gusto e convivialità con la quinta edizione di "Castello diVino", iniziativa organizzata dal Comune di Capraia e Limite, in collaborazione con la ProLoco, insieme al comitato "Capraia in Festa", alle aziende vitivinicole partecipanti e alle associazioni del territorio.

La manifestazione offrirà ai visitatori l’occasione di immergersi nella suggestiva atmosfera del borgo medievale di Capraia Fiorentina, che conserva ancora tratti delle antiche mura risalenti all’anno 1000 circa. Un contesto unico e un programma pensato per valorizzare il Castello e l’intero territorio.

In piazza Pucci area dedicata alle aziende vitivinicole, con banchi d’assaggio dove scoprire e degustare i vini locali, conoscerne le caratteristiche e apprezzarne la qualità.

"Continuiamo ad investire nella valorizzazione del Castello medievale, con l’obiettivo di renderlo sempre più un punto di riferimento turistico e culturale, in linea con i progetti che l’Amministrazione sta portando avanti. Castello diVino rappresenta un’occasione importante per rafforzare questo percorso, unendo la promozione del territorio alle sue eccellenze enogastronomiche. Ci aspettiamo una partecipazione numerosa", così il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti.