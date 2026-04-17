Cessazione dall'incarico di medico di base a Cerreto Guidi e Fucecchio

I cittadini dovranno effettuare una nuova scelta del medico di famiglia. Sul sito di Ausl Toscana centro tutte le modalità per fare il cambio
Nell'ambito dei comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio, il 18 aprile prossimo cesserà dall'incarico provvisorio di medico di medicina generale il dottor Liberato Del Giorno (17 aprile ultimo giorno di lavoro).
Gli assistiti dovranno scegliere un nuovo medico di famiglia.
Si ricorda che l’operazione di scelta del medico può essere fatta in modo semplice, anche da casa. Gli iscritti all’anagrafe sanitaria dell’Azienda Usl Toscana centro possono accedere al portale Open Toscana da computer, tablet o smartphone, utilizzando la tessera sanitaria attiva o lo SPID. In alternativa è disponibile l’App Smart SST.
Chi preferisce può inviare il modulo di cambio medico - disponibile sul sito web di Ausl Toscana centro -, compilato e firmato, insieme a una copia di un documento di identità valido, all’indirizzo email anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.
Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa
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