Controlli a Firenze, arresti per droga e un ordine di carcerazione

Cronaca Firenze
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Due arresti nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio condotti dalla Polizia di Stato, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori.

Nel quartiere di Rifredi, gli agenti della Squadra Mobile hanno monitorato un giovane sospettato di gestire un’attività di spaccio utilizzando un’auto per gli spostamenti. Dopo un’attività di osservazione, il 21enne, cittadino marocchino, è stato seguito fino a via Carlo Del Greco e successivamente all’interno di un supermercato in via Calò.

Qui, sotto il controllo degli operatori, è avvenuta la cessione di droga: il giovane ha consegnato un involucro in cambio di denaro a un altro uomo. Immediato l’intervento della polizia: l’acquirente è stato trovato in possesso di 0,83 grammi di cocaina, mentre il presunto spacciatore è stato bloccato poco dopo, una volta risalito in auto.

La perquisizione ha portato al sequestro di 85 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Ulteriori controlli presso il domicilio del giovane hanno consentito di rinvenire e sequestrare altri 1.900 euro.

Il 21enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo.

Parallelamente, nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria, è stato eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino marocchino di 33 anni, destinatario di una condanna definitiva per reati di rapina aggravata, resistenza e lesioni commessi tra Viareggio e Firenze tra il 2017 e il 2023.

L’uomo dovrà scontare una pena complessiva di 5 anni, 2 mesi e 6 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 4.100 euro, ed è stato trasferito alla casa circondariale di Sollicciano.

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