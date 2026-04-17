Rubano cosmetici e aspirapolveri per 4500 euro: 2 arresti a Cortona

I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato due cittadini di origine rumena, senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato. L'operazione è scattata lungo la strada regionale 71, dove i militari dell'Aliquota Radiomobile, insieme alle Stazioni di Castiglion Fiorentino e Camucia, avevano predisposto un posto di controllo. L'attenzione degli agenti è stata attirata da un'autovettura con a bordo i due uomini, di 27 e 41 anni, già noti alle forze dell'ordine.

A seguito del controllo e della successiva perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi prodotti risultati provento di furto: cosmetici e articoli per l'igiene personale sottratti da un supermercato di Camucia, per un valore superiore ai 3mila euro, oltre a due aspirapolveri rubati in un negozio di elettronica di Foligno, per un valore complessivo di circa 1500 euro.

Le indagini immediatamente avviate dai militari hanno permesso di ricostruire la provenienza della refurtiva, anche grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi delle attività commerciali e lungo le principali arterie di collegamento tra Umbria e Toscana. Nel corso della perquisizione è stata inoltre sequestrata una pinza presumibilmente utilizzata per rimuovere le placche antitaccheggio.

Sono tuttora in corso ulteriori verifiche da parte della Procura per accertare la provenienza di altra merce rubata, tra cui bottiglie di champagne e altri alcolici.

Al termine degli accertamenti, i due sono stati arrestati e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Arezzo, trasferiti presso la casa circondariale del capoluogo.

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