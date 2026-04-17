Dal Teatro di Bo' quattro spettacoli in regalo alla comunità di Castelfranco

Il Teatro di Bo’ consolida il suo legame con Castelfranco di Sotto con un gesto di grande generosità: una rassegna di quattro spettacoli "regalati" alla comunità presso il Teatro della Compagnia. Un’iniziativa che nasce dalla volontà del presidente e direttore artistico del Teatro di Bo' Franco Di Corcia jr di onorare un rapporto fatto di persone e rispetto, valori condivisi con le organizzatrici Eleonora Viviani e Cristina Farese.

Questa rassegna non è un evento isolato, ma il coronamento di un percorso che vede il Teatro di Bo’ e Franco Di Corcia jr presenti da anni sul territorio con un’intensa attività teatrale e pedagogica all’interno dell’Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci".

“Crediamo nel teatro che mette al centro l'essere umano,” spiega Franco Di Corcia jr. “Essere al Teatro della Compagnia oggi significa dare continuità al lavoro fatto con i ragazzi nelle scuole e ringraziare Eleonora e Cristina, amiche e professioniste con cui condividiamo una visione dell'arte da oltre 10 anni e più”.

L'amicizia, nata nel 2016 quando Viviani e Farese furono protagoniste dello spettacolo sull’Arno diretto da Franco Di Corcia jr (allora direttore del Teatro di Santa Maria a Monte), si rinnova oggi in una rassegna che spazia dal teatro per famiglie all’impegno civile, fino al teatro d’autore pluripremiato.

Il programma della rassegna

19 APRILE (ore 17.00): “Peter Pan: le 5 Regole e ½”. La produzione del Teatro di Bo’ con Mattia Pagni e Peter Pan (Spaghetti di Gelato) apre le danze portando grandi e piccini sull’Isola che non c’è, con la regia di Franco Di Corcia jr.

3 MAGGIO: “Il Gatto e la Volpe”. Sul palco la coppia formata da Mattia Pagni e Matteo Marciano, per una rilettura dinamica e divertente dei celebri personaggi collodiani.

5 GIUGNO: Saggio-Spettacolo dell’IC “Leonardo Da Vinci”. Un progetto di alta valenza educativa, cofinanziato dal Consiglio Regionale della Toscana nell’ambito della Festa della Toscana 2025.

27 GIUGNO: “Io, Filumè”. Il "regalo più grande" per ringraziare Eleonora e Cristina. Lo spettacolo cult di e con Franco Di Corcia jr, vincitore dello Spirito Fringe al Roma Fringe Festival e reduce da una tournée nazionale prestigiosa (Civita Festival, Girovagarte di Padova, Teatro TRAM di Napoli, Teatro Boni di Acquapendente e la rassegna Impollino di Castrovillari finanziata dal MIC).

“Questa rassegna è il nostro modo di ringraziare di cuore Eleonora e Cristina per la stima che ci lega da anni,” dichiara Franco Di Corcia jr. “Portare la nostra arte a Castelfranco è un atto d’amore verso un teatro e verso un territorio che sentiamo come casa”.

INFO E PRENOTAZIONI:

Per tutti gli appuntamenti è consigliata la prenotazione.

Biglietto Peter Pan (19/04): 8€

Telefono: 347.1511068

Fonte: Teatro di Bo’

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