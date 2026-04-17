Dalla Regione 70mila euro a Monte San Savino per rifare l’illuminazione pubblica

Su proposta del presidente Eugenio Giani, la Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede la concessione di un contributo straordinario di 70.000 euro a favore del Comune di Monte San Savino (Arezzo).

“Si tratta – spiega Eugenio Giani – di uno stanziamento che rientra tra quelli che stiamo approvando in favore dei Comuni della cosiddetta Toscana diffusa. Sono interventi spesso molto attesi che in questo modo rendiamo possibili, finanziando opere che altrimenti, a causa delle ristrettezze di bilancio che soffrono molte amministrazione e soprattutto quelle meno popolose, non potrebbero essere realizzate. Nel caso di Monte San Savino siamo di fronte a lavori di estensione della rete dell’illuminazione pubblica in varie zone del territorio. E’ un provvedimento che consente di migliorare sensibilmente la vita degli abitanti, rendendo strade e piazze più fruibili e sicure”.

Il provvedimento è oggetto di uno specifico Accordo di programma che sarà sottoscritto dal presidente Giani e dal sindaco Gianni Bennati. Il Comune di Monte San Savino potrà riutilizzare i ribassi d’asta per il miglior conseguimento delle finalità dell’accordo.

“L’intervento – aggiunge il sindaco di Monte San Savino, Gianni Bennati - prevede l’illuminazione della zona residenziale e collinare di via di Bugiana per un tratto di oltre mezzo chilometro di lunghezza con 23 nuovi punti luce. Si tratta di un’area di pregio e di un provvedimento di cui avevamo assoluta necessità, visto che era completamente sprovvista di illuminazione. Anche per questo ringrazio il presidente Giani e la Regione per il finanziamento che ci ha assegnato. I lavori relativi al primo lotto sono in fase di ultimazione, ma il nostro desiderio è quello di riuscire a finanziare e a relizzare anche i lavori relativi al secondo lotto, per il quale saranno necessari ulteriori 100.000 euro, che ci auguriamo la Regione possa concederci”.

In particolare il secondo riguarda Via San Francesco d’Assisi e consiste nell’estensione dell’impianto di pubblica illuminazione attraverso la realizzazione di 5 nuovi punti luce.

Alla fine dei lavori relativi al primo lotto verrà concordata tra Regione e Comune la data per la loro inaugurazione.

Fonte: Regione Toscana