Dalla Regione 800mila euro a San Casciano Val di Pesa per i nuovi uffici comunali

Su proposta del presidente Eugenio Giani, la Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede la concessione di un contributo straordinario di 800.000 euro a favore del Comune di San Casciano Val di Pesa.

“Si tratta – spiega Eugenio Giani – di un contributo importante che fa parte di quelli che stiamo approvando in favore dei Comuni della cosiddetta Toscana diffusa. Sono interventi molto attesi che in questo modo rendiamo possibili, finanziando opere che altrimenti, a causa delle ristrettezze di bilancio che soffrono molte amministrazione e soprattutto quelle meno popolose, non potrebbero essere realizzati. Nel caso di San Casciano siamo di fronte a lavori di realizzazione di un nuovo edificio che sia in grado di garantire il regolare svolgimento di tutte le funzioni istituzionali. Si tratta insomma dei nuovi uffici comunali, riuniti in un’unica sede nell'ambito dell'intervento urbanistico di recupero delle ex officine grafiche Stianti”.

Il palazzo farà parte di un articolato intervento di riqualificazione di tutta la stessa area urbana e verrà realizzato in elevazione dal piano di copertura dell'ala nord est dell'attuale edificio a parcheggio pubblico con accesso dal viale Terracini e a lato del muro a retta del viale Corsini.

“Grazie al finanziamento regionale – commenta il sindaco di San Casciano, Roberto Ciappi – abbiamo potuto dare il via a questa operazione di rigenerazione urbana che ci porterà non soltanto a poter disporre di nuovi uffici comunali e di spazi per attività polivalenti e a fini sociali, ma anche a recuperare l’attuale sede che, in occasione del terremoto, ha mostrato tutta la sua fragilità. Insomma riusciremo a liberare spazi all’interno del paese, ampliando la gamma dei servizi che potremmo offrire alla popolazione, a partire da allogi di edilizia popolare destinati agli anziani e alle giovani coppie”.

I lavori relativi al primo lotto sono a buon punto e dovrebbero terminare entro la fine dell’anno.

Il nuovo palazzo potrà soddisfare meglio le norme a tutela della salute dei lavoratori, comprese le indicazioni tecniche circa la qualità dell'aria, la ventilazione, il clima dei locali, l'illuminazione, l'acustica ambientale ed ogni altro aspetto relativo all'utilizzo per uffici.

La nuova costruzione sarà sviluppata nel rispetto del principio della transizione ecologica, in particolare riguardo alle soluzioni in materia di impiego di energie rinnovabili e a basso impatto ambientale, all'efficientamento degli impianti e all'ottimizzazione del livello prestazionale dell'involucro edilizio visto che tiene conto degli standard europei di riferimento.

L’importo complessivo dei lavori è pari a 5.174.620,8 euro. Oltre 2,5 milioni di euro derivano dai fondi del Pnrr, oltre 250.000 dal Fondo Opere Indifferibili annualità 2023, mentre 800.000 euro arrivano dal contributo straordinario concesso dalla Regione Toscana. Da parte sua il Comune di San Casciano ha acceso un mutuo per circa 1,4 milioni di euro e ha stanziato 222.000 di fondi propri

Fonte: Regione Toscana