Empoli, interruzione della rete elettrica per mezza giornata: le vie interessate

E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che dalle 8 alle 15.30 di martedì 21 aprile 2026 l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui loro impianti lungo via Salaiola e in vie limitrofe.
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
via Salaiola da 49 a 53, da 57 a 59, da 65 a 67, da 71 a 73, da 77 a 81, da 87 a 89, 93, 101, da 105 a 109, 113, da 117 a 121, da 125 a 129, da 133 a 135, da 139 a 143, 53a, 125a, 141a, da 60 a 68, 72, da 78 a 82, da 86 a 96, 100, da 104 a 106, da 110 a 114, da 118 a 122, 90x, 106x, 122x
via Corniola 37, 41, da 45 a 53, da 57 a 59, 65, 69, da 75 a 79, 83, 87, 79a, da 20 a 30, da 34 a 36
via Terrafino 5, 9, da 15 a 19, da 23 a 25, da 29 a 31, da 35 a 41, 3/b, 41p, da 2 a 4, 4a
via Corniola 11, da 17 a 29, da 33 a 35, da 4 a 6, 12, 4a
via Pigafetta da 1 a 15, 21, da 39 a 41, da 47 a 55, 12
via Poggiole 5, 11, 17, 21, 5p, 15a, da 2 a 4
via Sottopoggio per San Giusto 12, 16, 16p
via Castagneto 5, da 2 a 4
via Poggiole da 1 a 3
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
