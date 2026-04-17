Empoli raddoppia l'omaggio a Ennio Morricone: dopo il sold out aperte al pubblico le prove generali

Il grande entusiasmo del pubblico per il concerto "C’era una volta Ennio Morricone", già sold out al Teatro Il Momento, apre a un nuovo appuntamento straordinario.

Per rispondere alle numerose richieste ricevute, l’Associazione Culturale Mosaico e l’Associazione Culturale Il Contrappunto hanno deciso di regalare un’occasione speciale ai tanti che non sono riusciti a prenotare in tempo il proprio posto. Le prove generali saranno dunque aperte al pubblico, un momento suggestivo per godere del backstage e avvicinarsi alla musica del Maestro Morricone in una dimensione ancora più intima.

L’appuntamento è per mercoledì 22 aprile, dalle ore 21 alle ore 23, sempre al Teatro Il Momento di Empoli, alla vigilia del concerto ufficiale.

Un’opportunità preziosa per ascoltare dal vivo alcune delle più celebri colonne sonore di Ennio Morricone, in un contesto informale ma affascinante, dove si potrà seguire il lavoro del direttore Alessandro Bartolozzi alla guida dell’orchestra, prima di arrivare sul palcoscenico.

L’iniziativa è rivolta a chi non è riuscito a prenotarsi per il concerto del 23 aprile, offrendo comunque la possibilità di un’esperienza musicale di qualità.

Per partecipare è necessario inviare una richiesta via mail a: spettacoli@associazione-mosaico.com.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli