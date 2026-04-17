Fabio Cenni è il nuovo presidente provinciale di Confesercenti Pistoia

Il territorio della provincia di Pistoia da qui al 2030 e l’elezione del nuovo presidente provinciale. Erano questi i temi principali dell’assemblea elettiva di Confesercenti Pistoia, in programma giovedì 16 aprile all’auditorium dell’Antico Palazzo dei Vescovi. A essere eletto per acclamazione è stato Fabio Cenni, che prende pertanto il posto di Pier Luigi Lorenzini alla guida dell’associazione, che nel nostro territorio raccoglie oltre 2700 imprenditori e quasi 1500 soci pensionati.

Cenni, 49 anni, titolare dell’hotel Ercolini & Savi e del ristorante “La pecora nera” di Montecatini, è anche presidente regionale di Assohotel. "Una serranda alzata e una luce accesa - ha detto nel suo discorso di insediamento - sono presidio di un territorio altrimenti lasciato alla mercé di chiunque. Un dato allarmante: nel 2025 per ogni apertura di un negozio ci sono state quasi tre chiusure, con il rischio di aperture zero entro il 2034. In Confesercenti è da tempo che segnaliamo questa pericolosa tendenza. La chiusura degli esercizi di vicinato ha effetti negativi che non sono solo pertinenti alle imprese, ma anche alla vivibilità urbana, in quanto determina percezione di insicurezza, perdita di valore degli immobili, aumento del disagio sociale ed economico, oltre a portare meno risorse ai Comuni. Per le nostre città chiediamo quindi attenzione al fenomeno della desertificazione: mappiamo le aree critiche e proviamo a sostenerle con specifici progetti".

"Il turismo - ha proseguito Cenni - sta continuando il forte rimbalzo iniziato nel 2022, la pressione delle città d’arte è sempre più alta e ne stanno beneficiando anche le cittadine limitrofe. Le risorse provenienti dall’imposta di soggiorno, ma anche il maggior gettito fiscale di questi anni grazie alle imprese del turismo, vengano ora impiegate per promozione, per infrastrutture e per rendere più belle e sicure le nostre città".

Al fianco di Fabio Cenni ci saranno Leonardo Bolognini (vicepresidente), Stefano Giachetti (direttore) e Maila Bettaccini (vicedirettrice).

Nella tavola rotonda che è seguita all’elezione si è parlato di “Pistoia 2030, strategie condivise per lo sviluppo della provincia”. Nico Gronchi (presidente nazionale e regionale Confesercenti) ha parlato di contrasto alle vendite online e di far ricadere sui territori i proventi delle tassazioni di tale tipologia di commercio, oltre a sollecitare un maggior impegno contro la desertificazione

commerciale dei centri storici, magari ricorrendo a speciali contributi in favore delle zone svantaggiate. Anna Maria Celesti (sindaco facente funzioni di Pistoia) ha sottolineato il reale potere in mano ai sindaci, che possono intervenire solo in taluni aspetti, per esempio migliorando la viabilità o valorizzando le zone più svantaggiate. Bernard Dika (sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana) ha annunciato la prossima pubblicazione di un bando che andrà a finanziare i Centri commerciali naturali e ha poi parlato delle difficoltà legate alla effettiva realizzazione della terza corsia dell’A11 e dei caselli in uscita a Montecatini. Claudio Del Rosso (sindaco di Montecatini Terme) ha rivelato che il soggetto privato interessato ad acquisire parte del patrimonio immobiliare termale ha rinnovato la sua offerta e ha poi parlato delle maggiori risorse destinate alla gestione del verde. Alessandro Tomasi (consigliere regionale) ha parlato nel suo intervento anche del ciclo dei rifiuti, sollecitando la Regione di dotarsi di un termovalorizzatore moderno in grado di produrre energia, che permetterebbe di abbassare anche i costi della Tari per privati e imprese. Infine Anna Trassi (sindaca di Lamporecchio) ha illustrato le finalità del progetto “Trave del Montalbano”.

Confesercenti ringrazia gli sponsor dell’evento: Enegan, Fabiani Gioiellerie, Unipol e Italia Comfidi.

Fonte: Confesercenti Pistoia - Ufficio Stampa

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