Farmacia ospedaliera di Empoli: oltre 15mila preparazioni all'anno con farmaci oncologici e biologici

Più di dodicimila preparazioni di farmaci oncologici e biologici in un anno per oltre mille pazienti seguiti e più di quarantaduemila accessi allo sportello di distribuzione farmaci. Sono numeri che danno l’idea del lavoro continuo della Farmacia ospedaliera del San Giuseppe di Empoli, una realtà che da quasi diciotto anni è al centro della preparazione dei farmaci più complessi e della consegna diretta delle terapie ai pazienti dell’Azienda Usl Toscana centro. Un’attività poco visibile dall’esterno ma fondamentale per garantire cure sicure e tempi certi.

Il servizio è attivo dal 1° settembre 2008 all’interno del presidio ospedaliero di Empoli e negli anni si è consolidato attorno all’Ufa, l’Unità farmaci antiblastici, il laboratorio dove vengono preparati chemioterapici, farmaci biologici e terapie sperimentali che richiedono ambienti controllati e rigorose procedure validate.

La Farmacia ospedaliera di Empoli, nel periodo di ristrutturazione dell’Ufa dell’ospedale di Santa Maria Annunziata, ha collaborato agli allestimenti oncologici dell’area fiorentina. Di recente è stato dato supporto anche al Meyer per alcune terapie pediatriche.

Accanto all’attività per l’oncologia, una parte importante del lavoro riguarda le preparazioni a base di farmaci biologici sterili per l’area oculistica. In particolare vengono allestiti i farmaci per le iniezioni intravitreali, utilizzate nei pazienti con maculopatia degenerativa dovuta all’età o come complicanza legata al diabete, trattamenti delicati che richiedono condizioni di massima sicurezza e controlli costanti in tutte le fasi della preparazione. Nel 2025 sono state prodotte oltre 3mila preparazioni di questo tipo per l’ospedale di Empoli e per altri presidi ospedalieri: una parte rilevante del lavoro è svolta infatti per gli ospedali di Prato, Pistoia e Pescia, comprendendo più della metà delle necessità annuali dell’Asl Toscana centro.

L’attività quotidiana riguarda anche la gestione di farmaci, dei dispositivi medici e del materiale protesico necessari per gli ospedali di Empoli, Fucecchio e San Miniato e per i servizi territoriali di competenza.

«Il personale della Farmacia ospedaliera – spiega il direttore Filippo Pelagotti – opera dietro le quinte ma ha un ruolo essenziale nella sicurezza delle cure. Prepariamo farmaci, in condizioni controllate, che richiedono caratteristiche di qualità, sterilità, tracciabilità completa e tempi certi di consegna. Siamo stati la prima farmacia dell’Asl Toscana centro ad implementare un software di prescrizione oncologica dedicato, software che abbiamo esteso da pochi anni anche all’area fiorentina. L’esperienza maturata in questi anni ci ha permesso di garantire, all’interno di tutte le attività istituzionali, quest’attività di galenica sterile oncologica e non. Il nostro obiettivo è dare continuità a questo servizio, mantenendo standard di qualità elevati con procedure validate e ambienti controllati come richiesto dalla Farmacopea, raccomandazione ministeriale numero 14 e linee guida». L’intera attività della farmacia ospedaliera di Empoli si svolge infatti secondo standard certificati e convalidati, con procedure controllate che riguardano sia la preparazione dei farmaci sia la gestione della distribuzione, in un sistema organizzativo che integra assistenza ospedaliera e territoriale e che contribuisce in modo diretto alla presa in carico dei pazienti più fragili.

L’attività di distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti è un servizio di consegna e consulenza ai cittadini, svolto dai farmacisti ospedalieri, che registra ogni anno oltre 42.000 accessi con una media di 170 pazienti al giorno. Si rivolge ai pazienti al momento della dimissione, dopo visite ambulatoriali o per proseguire cicli di terapia legati a patologie croniche complesse come a esempio quelle oncologiche, malattie rare o fibrosi cistica.

Il punto distribuzione è aperto al pubblico con orario continuato dalle 9 alle 16 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13 il sabato.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa