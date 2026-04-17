Farmacie di turno dal 17 aprile al 24 aprile

EMPOLI

da venerdì 17 aprile dalle 20:00 a venerdì 24 aprile alle 20:00

Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549

Farmacie in appoggio:

sabato 18 aprile dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo Fiorentino – tel. 0571-51006 E 0571-913409

CAPRAIA E LIMITE

da venerdì 17 aprile dalle 20:00 a venerdì 24 aprile alle 20:00

Farmacia Medri - Via Buozzi, 24 Limite S/Arno - tel. 0571-57023

SAN MINIATO

da venerdì 17 aprile dalle 20:00 a venerdì 24 aprile alle 20:00

Farmacia San Giovanni - Via Zara, 50 (località Corazzano) – tel. 0571-409579

Farmacie in appoggio:

sabato 18 e domenica 19 aprile dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 17 aprile dalle 20:00 a venerdì 24 aprile alle 20:00

Farmacia Meoni - Via De Gasperi, 7 – tel. 0571-478041

CERTALDO

da venerdì 17 aprile dalle 20:00 a venerdì 24 aprile alle 20:00

Farmacie Certaldo S.R.L (Comunale) – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451

Farmacie in appoggio:

sabato 18 e domenica 19 aprile dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 Castelfiorentino – tel. 0571-64117

MONTESPERTOLI

da venerdì 17 aprile dalle 20:00 a venerdì 24 aprile alle 20:00

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) – tel. 0571-606099

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.