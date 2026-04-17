Festa della Liberazione, a Empoli tre cortei per l'81° anniversario tra centro, Santa Maria e Fontanella

Una mattina di festa, di ricordo e di riflessione, a 81 anni dall'indipendenza dell'Italia dal nazi-fascismo e dall'avvio del percorso democratico. Sabato 25 aprile 2026 Empoli celebra l'81esimo anniversario della Liberazione con le consuete tre tappe in memoria dei caduti nella lotta partigiana e dei civili uccisi fino al 1945.

IL PROGRAMMA - Alle 9, nella Chiesa Collegiata di Sant'Andrea in piazza Farinata degli Uberti, si celebra la Santa Messa in suffragio dei caduti nella Guerra di Liberazione.

Dalle 9.45 si terrà il corteo per le vie cittadine fino ad arrivare, alle ore 10, in piazza XXIV Luglio, con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento dell'Antifascismo e della Resistenza.

La cerimonia si sposterà alle 11 in piazza del Convento a Santa Maria, con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento in memoria di Rina Chiarini e Remo Scappini, partigiani empolesi.

Infine, l'ultimo intervento a Fontanella: il corteo partirà dal parcheggio della Casa del Popolo per deporre una corona d'alloro al Cippo Ricordo della frazione.

GLI INTERVENTI - Interverranno il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, la presidente del Consiglio comunale, Simona Cioni, il consigliere comunale delegato alla Cultura della Memoria, Raffaele Donati, oltre ai rappresentanti dell'ANPI e dell'ANED. La cittadinanza è invitata a partecipare.

VIABILITÀ - Con l'ordinanza 158 del 16 aprile 2026, viene disciplinato il traffico e la viabilità in alcune vie per i cortei e i momenti di raduno dei partecipanti all'evento del 25 aprile.

Piazza XXIV Luglio

dalle ore 7:30 fino alle ore 12:00 circa e comunque fino al termine della manifestazione

Tratto compreso tra Via Cavour e Via dei Neri

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati di tutti i veicoli

Divieto di transito per tutti i veicoli, dalle ore 9:00 al termine della manifestazione

Via Senese Romana

dalle ore 7:30 fino alle ore 13:00 circa e comunque fino al termine della manifestazione

Altezza Cippo Ricordo – fronte Via Niccoli

Divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli

Tutto il percorso del corteo:

- Piazza Farinata degli Uberti, Canto Guelfo, Via del Giglio, Via C.Ridolfi, Via G.del Papa, Via F. Ferrucci, P.zza XXIV Luglio;

dalle ore 9:45 circa fino al termine della manifestazione

- Sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al

passaggio del corteo;

- Partenza dalla Casa del Popolo di Fontanella, Via Senese Romana, Via Vittorio Niccoli;

dalle ore 12:00 circa fino al termine della manifestazione

- Sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al

passaggio del corteo;

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