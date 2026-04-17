Festa della Liberazione, a Empoli tre cortei per l'81° anniversario tra centro, Santa Maria e Fontanella

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile
Collegiata_SantAndrea_Centro_Empoli_generica
Foto di gonews.,it

Sabato 25 aprile Messa a Sant'Andrea, poi deposizione delle corone d'alloro con il sindaco Mantellassi, la presidente Cioni, il consigliere Donati e i rappresentanti di ANPI e ANED

Una mattina di festa, di ricordo e di riflessione, a 81 anni dall'indipendenza dell'Italia dal nazi-fascismo e dall'avvio del percorso democratico. Sabato 25 aprile 2026 Empoli celebra l'81esimo anniversario della Liberazione con le consuete tre tappe in memoria dei caduti nella lotta partigiana e dei civili uccisi fino al 1945.

IL PROGRAMMA - Alle 9, nella Chiesa Collegiata di Sant'Andrea in piazza Farinata degli Uberti, si celebra la Santa Messa in suffragio dei caduti nella Guerra di Liberazione.

Dalle 9.45 si terrà il corteo per le vie cittadine fino ad arrivare, alle ore 10, in piazza XXIV Luglio, con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento dell'Antifascismo e della Resistenza.

La cerimonia si sposterà alle 11 in piazza del Convento a Santa Maria, con la deposizione di una corona d'alloro al Monumento in memoria di Rina Chiarini e Remo Scappini, partigiani empolesi.

Infine, l'ultimo intervento a Fontanella: il corteo partirà dal parcheggio della Casa del Popolo per deporre una corona d'alloro al Cippo Ricordo della frazione.

GLI INTERVENTI - Interverranno il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, la presidente del Consiglio comunale, Simona Cioni, il consigliere comunale delegato alla Cultura della Memoria, Raffaele Donati, oltre ai rappresentanti dell'ANPI e dell'ANED. La cittadinanza è invitata a partecipare.

VIABILITÀ - Con l'ordinanza 158 del 16 aprile 2026, viene disciplinato il traffico e la viabilità in alcune vie per i cortei e i momenti di raduno dei partecipanti all'evento del 25 aprile.

Piazza XXIV Luglio
dalle ore 7:30 fino alle ore 12:00 circa e comunque fino al termine della manifestazione
Tratto compreso tra Via Cavour e Via dei Neri
Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati di tutti i veicoli
Divieto di transito per tutti i veicoli, dalle ore 9:00 al termine della manifestazione

Via Senese Romana
dalle ore 7:30 fino alle ore 13:00 circa e comunque fino al termine della manifestazione
Altezza Cippo Ricordo – fronte Via Niccoli
Divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli

Tutto il percorso del corteo:

- Piazza Farinata degli Uberti, Canto Guelfo, Via del Giglio, Via C.Ridolfi, Via G.del Papa, Via F. Ferrucci, P.zza XXIV Luglio;
dalle ore 9:45 circa fino al termine della manifestazione

- Sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al
passaggio del corteo;

- Partenza dalla Casa del Popolo di Fontanella, Via Senese Romana, Via Vittorio Niccoli;
dalle ore 12:00 circa fino al termine della manifestazione

- Sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al
passaggio del corteo;

Notizie correlate

Castelfranco di Sotto
Attualità
17 Aprile 2026

A Castelfranco un incontro sull'educazione alimentare nei primi anni di vita con il progetto Dottor Biagio®

Un incontro rivolto ad un pubblico adulto, dedicato a genitori, educatori e insegnanti per riflettere sull’importanza dell’educazione alimentare nei primi anni di vita. Sarà presentato il libro nato all’interno del [...]

Empoli
Attualità
17 Aprile 2026

12 studenti del Pontormo in visita al Parlamento europeo

Martedì mattina dodici studenti delle quarte classi del Les (Liceo Economico Sociale) Pontormo di Empoli, accompagnati da due docenti, sono partiti per Bruxelles, per una tre giorni in visita alle [...]

Empoli
Cronaca
16 Aprile 2026

"Degrado e sporcizia" in via Jacopo Carrucci: la segnalazione di un commerciante

È stata "la goccia che ha fatto traboccare il caso" ciò che è successo negli scorsi giorni in un'attività commerciale in via Jacopo Carrucci a Empoli, quando il titolare dell'esercizio [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina