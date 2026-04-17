FIAB, pedalata da Pisa a Firenze: 90 km lungo la valle dell’Arno

Domenica 19 aprile Fiab Pisa propone la prima gita "mini endurance" pedalando lungo la valle dell'Arno fino a Firenze, con un percorso di poco più di 90 km, in parte su ciclabile, in parte su strade a basso traffico, in parte su sterrato (abbastanza scorrevole) e per un breve tratto su strada provinciale, ma vicino a numerose stazioni ferroviarie che consentono di iniziare o interrompere il viaggio adattando la distanza al proprio allenamento. La partenza da Pisa sarà alle 9 dallo “Chalet” sul viale delle Piagge e comunque sarà possibile unirsi al gruppo iniziale nelle soste principali di Pontedera, San Miniato o Empoli e anche lasciarlo raggiungendo una delle stazioni ferroviarie (sono più di 10) presenti lungo il percorso.

Per partecipare è necessario compilare un modulo di iscrizione, scaricabile a questo link, da compilare entro il 18 aprile specificando in quale località ci si unisce al gruppo. La gita è riservata ai soci FIAB; sarà possibile tesserarsi online o anche alla partenza. Per eventuali chiarimenti si possono contattare alessandro@fiabpisa.it o 328 2751552 oppure luigia@fiabpisa.it.

Il percorso:

8:45 : ritrovo presso “lo Chalet” sul viale delle Piagge

9:00 : partenza in bici

10:30 : passaggio da Pontedera

12:45 : sosta pranzo a San Miniato Basso

13:45 : partenza per Empoli

15:00 : passaggio da Empoli

17:30 : arrivo a Firenze e rientro a Pisa col primo treno

Fonte: Fiab Pisa

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