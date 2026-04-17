La Libreria Blume compie 10 anni: a Fucecchio una festa aperta a tutti

La Libreria Blume celebra il suo decimo compleanno con un evento aperto al pubblico in programma sabato 18 aprile.

Per l'occasione è stata organizzata una mattinata di attività rivolte a tutte le età, con laboratori, disegni e un firmacopie con l’autore e illustratore Simone Frasca.

In programma anche momenti di gioco con il 'pirata' Lorenzo Zingoni, attività con bolle di sapone giganti, palloncini e il jukebox letterario con Blumilla.

Durante la mattinata verranno anche spente le dieci candeline della libreria, in un momento simbolico condiviso con i partecipanti.

L'iniziativa è pensata come un appuntamento aperto a tutti, dai più piccoli agli adulti, con l'obiettivo di trascorrere qualche ora tra libri e attività creative.

L'ingresso è libero. L’appuntamento è in via Banti 24, a Fucecchio, sabato 18 aprile dalle 10 alle 12.