Furto da 45mila euro in una gioielleria a Novoli: ladro in fuga

Un furto da circa 45mila euro ha colpito una gioielleria del centro commerciale San Donato, nel quartiere Novoli a Firenze, nella serata di mercoledì. Il malvivente è riuscito a fuggire e al momento non è stato identificato.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe entrato nel negozio poco prima dell'orario di chiusura, intorno alle 19.45, fingendo di osservare alcuni articoli esposti nelle vetrine. Approfittando di un momento di distrazione, avrebbe poi sottratto con la forza alcuni gioielli dalle bacheche e il denaro presente in cassa, per un totale di circa 638 euro in contanti e beni preziosi dal valore complessivo di circa 45mila euro.

Dopo il colpo, il ladro si è dileguato rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta la polizia.

Sono in corso le indagini. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale per cercare elementi utili all'identificazione del responsabile e alla ricostruzione della fuga.

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