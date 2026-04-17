Sabato 12 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30 al mercato di Fucecchio
Sabato 12 aprile, dalle ore 9.30 alle 12.30, Futuro Nazionale sarà al mercato di Fucecchio con un gazebo aperto a tutti i cittadini. L'occasione è la campagna nazionale "Tolleranza Zero sulla Sicurezza – Difendiamo gli italiani, basta impunità", voluta dal movimento dell'Europarlamentare Roberto Vannacci. Chiunque voglia firmare la proposta o tesserarsi a Futuro Nazionale troverà i militanti del comitato locale pronti ad accoglierlo.
Il messaggio è chiaro: chi si difende e chi ci difende ha sempre ragione. Un principio che sembra scontato ma che nella realtà italiana è tutt'altro che garantito. Troppo spesso chi reagisce a un'aggressione in casa propria si ritrova a dover affrontare un processo e a risarcire l'aggressore, mentre agenti e forze dell'ordine vengono lasciati soli davanti alla macchina giudiziaria dopo aver fatto semplicemente il loro dovere.
Al centro della raccolta firme c'è un pacchetto di misure concrete: scudo legale vero per le Forze dell'Ordine con stop ai processi infiniti e archiviazione delle indagini entro 72 ore, nessun danno alla carriera per chi indossa una divisa. Sul fronte della legittima difesa dei cittadini la linea è netta: chi protegge sé stesso, la propria famiglia e i propri beni non deve pagare nulla all'aggressore. Difendersi è un diritto, non un reato. La proposta prevede inoltre l'impiego dell'esercito nelle zone ad alta criminalità con poteri di polizia giudiziaria, il carcere senza misure alternative per i recidivi e regole più chiare per le manifestazioni pubbliche.
"Fucecchio è una delle tante realtà del nostro territorio dove i cittadini chiedono risposte concrete sul tema della sicurezza — ha dichiarato Andrea Cuscito, Segretario Provinciale di Futuro Nazionale — Chi si difende e chi ci difende ha sempre ragione: non possiamo più accettare un sistema che mette sotto processo chi si è limitato a proteggere sé stesso o la propria famiglia. Sabato saremo lì per raccogliere le firme di chi vuole il cambiamento".
"Essere al mercato di Fucecchio con questo gazebo è il modo più diretto per parlare con i nostri concittadini — hanno dichiarato Gianmarco Porciani, Presidente del Comitato Costituente di Fucecchio, e i Vice Presidenti Paolo Milardi e Giulia Cicci — Noi portiamo in piazza una proposta seria: legittima difesa piena, certezza della pena, forze dell'ordine finalmente protette. Il comitato di Fucecchio è pronto e vi aspetta sabato mattina al mercato".
Fonte: Futuro Nazionale Firenze - Ufficio Stampa
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