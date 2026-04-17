Sabato 12 aprile, dalle ore 9.30 alle 12.30, Futuro Nazionale sarà al mercato di Fucecchio con un gazebo aperto a tutti i cittadini. L'occasione è la campagna nazionale "Tolleranza Zero sulla Sicurezza – Difendiamo gli italiani, basta impunità", voluta dal movimento dell'Europarlamentare Roberto Vannacci. Chiunque voglia firmare la proposta o tesserarsi a Futuro Nazionale troverà i militanti del comitato locale pronti ad accoglierlo.

Il messaggio è chiaro: chi si difende e chi ci difende ha sempre ragione. Un principio che sembra scontato ma che nella realtà italiana è tutt'altro che garantito. Troppo spesso chi reagisce a un'aggressione in casa propria si ritrova a dover affrontare un processo e a risarcire l'aggressore, mentre agenti e forze dell'ordine vengono lasciati soli davanti alla macchina giudiziaria dopo aver fatto semplicemente il loro dovere.

Al centro della raccolta firme c'è un pacchetto di misure concrete: scudo legale vero per le Forze dell'Ordine con stop ai processi infiniti e archiviazione delle indagini entro 72 ore, nessun danno alla carriera per chi indossa una divisa. Sul fronte della legittima difesa dei cittadini la linea è netta: chi protegge sé stesso, la propria famiglia e i propri beni non deve pagare nulla all'aggressore. Difendersi è un diritto, non un reato. La proposta prevede inoltre l'impiego dell'esercito nelle zone ad alta criminalità con poteri di polizia giudiziaria, il carcere senza misure alternative per i recidivi e regole più chiare per le manifestazioni pubbliche.

"Fucecchio è una delle tante realtà del nostro territorio dove i cittadini chiedono risposte concrete sul tema della sicurezza — ha dichiarato Andrea Cuscito, Segretario Provinciale di Futuro Nazionale — Chi si difende e chi ci difende ha sempre ragione: non possiamo più accettare un sistema che mette sotto processo chi si è limitato a proteggere sé stesso o la propria famiglia. Sabato saremo lì per raccogliere le firme di chi vuole il cambiamento".

"Essere al mercato di Fucecchio con questo gazebo è il modo più diretto per parlare con i nostri concittadini — hanno dichiarato Gianmarco Porciani, Presidente del Comitato Costituente di Fucecchio, e i Vice Presidenti Paolo Milardi e Giulia Cicci — Noi portiamo in piazza una proposta seria: legittima difesa piena, certezza della pena, forze dell'ordine finalmente protette. Il comitato di Fucecchio è pronto e vi aspetta sabato mattina al mercato".

Fonte: Futuro Nazionale Firenze - Ufficio Stampa

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