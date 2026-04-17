Giornata nazionale donazione organi e tessuti, Asl Toscana Centro in campo per la sensibilizzazione

In occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, che quest’anno si celebra il 19 aprile, l’Azienda Usl Toscana centro rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura del dono, dell’informazione corretta e della scelta consapevole, richiamando l’attenzione sul valore civile, umano e sanitario di tale gesto.

I dati più recenti avvalorano la solidità e la crescita del sistema trapiantologico italiano. Nel 2025, la Rete Nazionale ha raggiunto risultati senza precedenti, registrando i numeri più alti mai realizzati sia per le donazioni che per i trapianti. Le donazioni di organi hanno toccato quota 2.164 (+3,2% rispetto al 2024), a partire da 3.293 segnalazioni di potenziali donatori provenienti dalle rianimazioni (+3,2%). Grazie a questi numeri, sono stati effettuati 4.697 trapianti, con un incremento dell’1,2% rispetto all’anno precedente.

I primi mesi del 2026 confermano un andamento incoraggiante a livello nazionale. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo si è osservato un incremento delle donazioni e dei trapianti rispetto allo stesso intervallo del 2025, accompagnato da una ulteriore riduzione del tasso di opposizione nelle rianimazioni, passato dal 27,7% al 26,9%.

Anche in Toscana il sistema si dimostra efficiente e strutturato. Secondo i dati del Centro Nazionale Trapianti, nel 2024 i donatori segnalati nelle rianimazioni sono stati 104,3 per milione di popolazione, con 49,4 donatori effettivamente utilizzati. Nel 2025 i valori si attestano rispettivamente a 99,7 e 47,3 per milione. Nello stesso periodo si registra un dato significativo: il tasso di opposizione alla donazione nelle rianimazioni è sceso dal 30,4% al 27,5%, a testimonianza dell’efficacia delle attività di sensibilizzazione e della crescente fiducia dei cittadini.

Permane tuttavia un elemento di criticità legato alle dichiarazioni di volontà espresse al momento del rilascio della carta d’identità elettronica. Nel 2025, su 3.782.100 dichiarazioni raccolte nei Comuni italiani, i consensi si sono attestati al 59,9%, mentre le opposizioni hanno raggiunto il 40,1%, in aumento rispetto al 36,3% del 2024. Il fenomeno interessa tutte le regioni e tutte le fasce di età, con un incremento particolarmente marcato tra i giovani tra i 18 e i 30 anni, dove le opposizioni sono passate dal 33,6% al 39,7%.

Anche in Toscana, la quota di consensi registrati presso i Comuni è scesa dal 69,1% del 2024 al 64,9% del 2025, un dato che tuttavia ha fatto apprezzare un lieve recupero nei primi mesi del 2026 (65,2%).

In questo contesto, l’Azienda Usl Toscana centro ribadisce come la donazione di organi e tessuti rappresenti un gesto di solidarietà e responsabilità capace di trasformarsi in una concreta opportunità di cura e di vita per molte persone. Proprio per questo diventa essenziale continuare a investire nell’informazione, nel dialogo con i cittadini e nel confronto all’interno delle famiglie, affinché ogni decisione sia il risultato di una scelta davvero libera e consapevole.

Gli sportelli di Anagrafe Sanitaria Ausl Toscana centro, nei quali è possibile compilare e firmare un modulo di dichiarazione sono contattabili per prenotazione tramite il numero unico 055 545454 (tasto 2).

Per maggiori informazioni è possibile consultare: sezione del Ministero della Salute - sito Ausl Toscana centro.