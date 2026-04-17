Il Pd di Sesto Fiorentino sceglie la sua squadra: capolista Giulia Barducci

Sesto Fiorentino è fatta di quartieri, di passioni e di impegno quotidiano. Per questo l’assemblea del Partito Democratico ha approvato all'unanimitá una lista di candidati che somiglia davvero alla nostra città.

Non un semplice elenco di nomi, ma un mosaico di esperienze, competenze e sensibilità. Una squadra costruita mettendo insieme persone che vivono e respirano Sesto ogni giorno: dal mondo della scuola allo sport, dal lavoro e dal sindacato alle energie dell’università, dalle competenze della sanità e del sociale alla passione del volontariato. Ogni quartiere avrà una voce, ogni realtà un punto di riferimento. Il PD sestese ha scelto di abbracciare tutta la nostra comunità, nella sua ricchezza e varietà.

Capolista sarà Giulia Barducci, 39 anni, sestese, con un percorso professionale nella rappresentanza delle imprese. Una figura legata alla città di Sesto, ma con uno sguardo aperto e maturato anche attraverso esperienze di studio e professionali all’estero, in Cina e in Francia. Una scelta fatta con convinzione e orgoglio come sintesi di competenza e visione. “Ringrazio tutto il Partito Democratico per la fiducia e il sostegno. Siamo una comunità straordinaria, con radici profonde in questa città e la responsabilità di tenere uno sguardo chiaro e aperto sul futuro. Uno sguardo condiviso, capace di diventare davvero collettivo, ancora più necessario in un tempo attraversato da incertezze e tragedie. Solo insieme possiamo fare davvero la differenza”.

La forza della lista è il suo equilibrio: giovani pronti a portare nuove idee e una visione fresca, insieme all’esperienza di chi ha conoscenza e radicamento da mettere a disposizione. Con candidati dai 20 ai 76 anni, il Partito Democratico presenta una squadra capace di rappresentare tutte le generazioni di sestesi, con lo sguardo rivolto al futuro e i piedi ben piantati nel presente.

Il lancio ufficiale della campagna elettorale si terrà giovedì 23 aprile alle ore 18.30 al Circolo Rinascita. Non solo luogo simbolico e identitario della storia cittadina, ma anche spazio da rigenerare e rilanciare come presidio di cultura, socialità e partecipazione per la Sesto del futuro. In quell’occasione sarà presentata ufficialmente la lista dei candidati del Partito Democratico e lo slogan della campagna elettorale.

Sabato 18 aprile, la sede del Partito Democratico in piazza Ginori sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 per accogliere cittadine e cittadini e fornire informazioni sulle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Sarà inoltre possibile, per chi lo desidera, firmare a sostegno della lista dei candidati del PD e contribuire con una donazione volontaria agli impegni della campagna elettorale.

Siamo pronti per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026. Abbiamo persone, storie e idee per continuare a prenderci cura della nostra comunità.

Fonte: PD Sesto Fiorentino

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