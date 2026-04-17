Incidente sulla FiPiLi tra Empoli Ovest e San Miniato: code fino a 2 km in direzione mare

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

AGGIORNAMENTO: Code e incidente risolti, il traffico è tornato regolare

Incidente in FiPiLi tra Empoli Ovest e San miniato, in direzione mare. Secondo quanto riportato dal portale regionale Muoversi in Toscana, si sarebbero formati 2 Km di code tra l'uscita di Empoli Est e quella di Empoli Ovest.

AGGIORNAMENTO

Code e incidente risolti, il traffico è tornato regolare.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
16 Aprile 2026

"Degrado e sporcizia" in via Jacopo Carrucci: la segnalazione di un commerciante

È stata "la goccia che ha fatto traboccare il caso" ciò che è successo negli scorsi giorni in un'attività commerciale in via Jacopo Carrucci a Empoli, quando il titolare dell'esercizio [...]

Empoli
Cronaca
16 Aprile 2026

Truffa del finto carabiniere a Pontorme: raggirati e derubati due anziani

Una telefonata allarmante, un finto controllo e poi la fuga con un bottino di grande valore. È così che una coppia di anziani, tra gli 85 e i 90 anni, [...]

Empoli
Cronaca
15 Aprile 2026

Cade da un furgone mentre lavora a Empoli, 56enne in codice rosso

Un 56enne è in ospedale dopo un incidente sul lavoro. È caduto dal furgone su cui stava lavorando e ha riportato traumi al cranio e agli arti. È successo verso [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina