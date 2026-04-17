Incidente in FiPiLi tra Empoli Ovest e San miniato, in direzione mare. Secondo quanto riportato dal portale regionale Muoversi in Toscana, si sarebbero formati 2 Km di code tra l'uscita di Empoli Est e quella di Empoli Ovest.
AGGIORNAMENTO
Code e incidente risolti, il traffico è tornato regolare.
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