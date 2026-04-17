Lavori sulla rete idrica a Staffoli, mercoledì 22 aprile sospensione dell'acqua in diverse vie

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L'intervento di Acque dalle 8.30 alle 16. In caso di maltempo rinvio a giovedì 23 aprile. Possibili fenomeni di intorbidamento al ripristino del servizio

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a Staffoli nel comune di Santa Croce sull’Arno, mercoledì 22 aprile dalle ore 8.30 alle 16.00 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie del Porto alle Lenze, del Vino, dell'Indipendenza, delle Macchie, di Mana, Don Aldo Bongi, Fattori, Filzi, Livornese, Marchetti, Marrucchi, Marx, Pertini, Pieraccetti, 1° Maggio, Stretta, nelle piazze Panattoni e Signorini.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 23 aprile, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Ufficio stampa Acque

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