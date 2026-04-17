La Libreria Blume di Fucecchio compie 10 anni: sabato 18 aprile festa con laboratori, giochi e firmacopie

Dalle 10 alle 12 in via Banti 24 una mattinata per tutte le età con l'autore Simone Frasca, il pirata Lorenzo Zingoni, bolle giganti e il jukebox letterario di Blumilla
La Libreria Blume di Fucecchio compie già 10 anni e vogliamo festeggiarli insieme a voi!
Sabato 18 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 troverete:
- Laboratorio, disegni e firmacopie con l'autore e illustratore Simone Frasca
- Giochi per bucanieri con il pirata Lorenzo Zingoni
- Bolle di sapone giganti, palloncini e jukebox letterario con Blumilla
E 10 candeline da spegnere insieme (con tanto di desiderio!)
Una giornata pensata per tutte le età, da 0 a 99 anni, fatta di libri, immaginazione e piccoli momenti da ricordare
Il regalo più bello?
La vostra presenza (e magari un disegno fatto da te o dai tuoni bimbi )
Ti aspettiamo sabato 18 aprile dalle 10 alle 12 alla Libreria Blume via Banti 24 Fucecchio
Fonte: Ufficio stampa
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