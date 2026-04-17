Livorno in festa per due compleanni ultracentenari

Da più di cento anni due nonnine livornesi continuano a festeggiare il loro compleanno lo stesso giorno. Sono Lilia Galletti Fancelli, nata il 17 aprile 1922, che ha compiuto quindi ben 104 anni, e Luciana Lazzeretti Paoletti, che di anni ne ha compiuti 103, essendo nata un anno dopo, il 17 aprile del 1923.

Nonna Lilia, dopo la giovinezza trascorsa a Terricciola, si è sposata a Livorno, ha avuto un figlio, Bruno, ha lavorato per tanti anni per una maglieria per poi dedicarsi completamente alla famiglia, alle passeggiate e a prendere il sole in estate.

Nonna Luciana ha sempre abitato a Livorno, ha avuto due figlie e nella sua vita ha coltivato tanti interessi, soprattutto la musica essendo appassionata di pianoforte, che ha imparato a suonare da autodidatta. Per questo importante compleanno la sua numerosa famiglia le manda tanti affettuosi auguri.

A nonna Luciana e a nonna Lilia vanno anche gli auguri del sindaco Luca Salvetti, che ha fatto recapitare alle due nonnine ultracentenarie un omaggio floreale a nome della città.

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