La Misericordia di Empoli inaugura una nuova ambulanza: il mezzo è stato donato in memoria di Loriano Bagnoli

Una nuova ambulanza si aggiunge alla flotta della Misericordia di Empoli grazie alla generosità della famiglia Bagnoli. Il nuovo mezzo di soccorso è stato donato all’Arciconfraternita in memoria di Loriano Bagnoli, storico patron e presidente onorario della Sammontana deceduto lo scorso novembre all'età di 86 anni.

Sabato 18 aprile, alle ore 18, presso la sede della Misericordia di Empoli in via Cavour 32, è previsto un momento di raccoglimento nella Cappella dell’Annunciazione, a seguire una cerimonia pubblica con i volontari, il Magistrato della Misericordia, rappresentanti delle forze dell’ordine, le autorità locali e la famiglia Bagnoli, per presentare alla cittadinanza il nuovo mezzo di soccorso.

L’ambulanza è altamente attrezzata per assistere pazienti in condizioni critiche, che richiedono il supporto simultaneo di più apparecchiature salvavita: dall'ECMO — la macchina che sostituisce temporaneamente la funzione di cuore e polmoni — al contropulsatore aortico, fino al ventilatore polmonare. Una volta a bordo il paziente si trova in una vera e propria sala di rianimazione in movimento.

“Ringraziamo di cuore – dichiara il Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai – la famiglia Bagnoli per questo straordinario gesto di generosità. Si tratta per noi di un bene preziosissimo, che ci permetterà di intervenire con ancora maggiore efficacia e tempestività nei casi più complessi, garantendo ai pazienti livelli di assistenza sempre più elevati. La figura di Loriano Bagnoli, che abbiamo voluto celebrare anche con il Premio Annunciazione d’oro, lo scorso dicembre durante la nostra Assemblea della Fratellanza, rimarrà per sempre nei nostri cuori come esempio di dedizione, visione innovativa e per l’instancabile impegno verso il nostro territorio. Grazie ancora per questo prezioso dono”.

Con questo ingresso la flotta della Misericordia di Empoli raggiunge otto ambulanze operative. Il nuovo mezzo segna anche il primo veicolo equipaggiato con cambio automatico, una soluzione che migliora il comfort di guida, riduce l'affaticamento del personale nei trasporti lunghi e aumenta la sicurezza nelle situazioni di emergenza.

Fonte: Ufficio Stampa

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