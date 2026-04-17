Montelupo celebra il 25 aprile: targa per i militari alleati e la resistenza, il ricordo dei volontari della libertà e di Mario Frosini

La celebrazione del 25 aprile a Montelupo Fiorentino si conferma come un appuntamento centrale per la memoria collettiva, legando i valori nazionali della Liberazione alla storia specifica del territorio. Quest'anno la ricorrenza assume un valore simbolico ancora più forte, celebrando l'80° anniversario della Repubblica e del primo voto esercitato dalle donne italiane. Non a caso, l'immagine scelta (in allegato) per accompagnare le celebrazioni ritrae un gruppo di donne sorridenti dell'Unione Donne Italiane, scattata sul ponte della Pesa nel 1946: un tributo visivo alla conquista della cittadinanza attiva femminile.

"Festeggiare il 25 aprile significa riconoscere il momento cardine della storia italiana che ha sancito la liberazione dal nazifascismo e la nascita della nostra democrazia. I valori di libertà, giustizia e solidarietà che hanno caratterizzato quel periodo non sono semplici ricordi del passato, ma principi che dobbiamo fare nostri oggi più che mai, come bussola per affrontare le sfide del presente e costruire una cultura duratura di Pace”, sottolinea Lorenzo Nesi, assessore alla memoria e alla pace del Comune di Montelupo Fiorentino.

Le celebrazioni, organizzate con il fondamentale contributo della sezione ANPI "25 aprile" di Montelupo, inizieranno alle 9.15 in Piazza Giacomo Matteotti. Presso il monumento di Gino Terreni verrà inaugurata una targa in ceramica dedicata ai militari alleati caduti a Montelupo nel 1944. L'apposizione di questa targa, realizzata dalla ceramista Veronica Fabozzo e che verrà scoperta alla presenza del Senatore Dario Parrini, è il frutto di un lungo lavoro di ricerca. Essa completa il monumento ai caduti di Montelupo, affiancando i tributi già presenti per deportati, caduti civili, caduti militari italiani delle due guerre e gli internati militari italiani (IMI), col ricordo dei militari alleati caduti nel 1944 e della Resistenza.

Il percorso della memoria proseguirà alle 9.45 in Piazza Salvo D’Acquisto con la deposizione di una corona alla targa di Guido Guidi, e alle 11.00 presso l’area cimiteriale dell’Ambrogiana per l’omaggio alla sua tomba, ricordando il sacrificio dei volontari della libertà.

Dopo il tradizionale "Pranzo Partigiano" presso il circolo Arci "Il Progresso" (per il quale è possibile prenotare ai numeri 3804524969 o 3331213268), il programma pomeridiano si sposterà sulla testimonianza civile. Alle ore 15.00 verrà presentata l'anteprima della biografia di Mario Frosini, curata da Silvano Salvadori. Frosini, figura storica del territorio e uno degli ultimi partigiani, oltreché presidente dell'ANPI locale, rappresenta con la sua "lunga staffetta" il legame indissolubile tra la lotta di Resistenza e l'impegno sociale costante.

Le iniziative sono promosse dal Comune di Montelupo Fiorentino in collaborazione con la sezione ANPI "25 aprile", il circolo Arci "Il Progresso", Auser, Arci e SPI CGIL.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate