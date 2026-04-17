Montepulciano tra le dieci destinazioni più accoglienti al mondo

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Montepulciano è tra le dieci destinazioni più accoglienti al mondo secondo Booking.com, vince il Travellerer Review Awards 2026

Montepulciano è tra le dieci destinazioni più accoglienti al mondo secondo Booking.com che l’ha premiata con il Travellerer Review Awards 2026. Si tratta di uno dei più importanti riconoscimenti internazionali dedicati all’ospitalità, assegnato in base alle recensioni verificate dei viaggiatori. Oggi, alla Fortezza Poliziana, la cerimonia di consegna alla quale ha preso parte, tra gli altri, anche l’assessore a economica, turismo e agricoltura Leonardo Marras.

“Un risultato di grandissimo rilievo – ha commentato Marras - che certifica a livello internazionale la qualità dell’accoglienza toscana. Ci sono due elementi che rendono questo premio speciale: il fatto che sia attribuito da uno dei principali attori mondiali del turismo sulla base delle esperienze reali dei viaggiatori, dunque un indicatore autorevole e concreto; e quello che Montepulciano è l’unica città italiana presente nella classifica globale delle destinazioni più accoglienti; due punti che rendono questo traguardo ancora più significativo rappresentando per la Toscana tutta motivo di profondo orgoglio e grande soddisfazione. È, inoltre, la dimostrazione che il lavoro fatto in questi anni, insieme ai territori e agli operatori, sta andando nella direzione giusta: una visione condivisa precisa e di politiche di promozione che puntano su qualità dell'accoglienza, identità dei territori e autenticità dell'offerta. Uno stimolo per la Regione a continuare ad investire con determinazione in questo modello con l'obiettivo di rafforzare il ruolo da protagonista della Toscana nel turismo internazionale, generando valore e opportunità per le comunità locali”

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