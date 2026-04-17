Montespertoli, weekend di festa tra "Un Monte di Birra" e la 31ª Festa del Bombolone e delle Ficattole

Un fine settimana all'insegna della tradizione, della convivialità e della cultura quello in programma a Montespertoli tra il 18 e il 19 aprile, con due appuntamenti che animeranno il territorio comunale.

"Un Monte di Birra" – 3ª edizione

Torna per il terzo anno consecutivo in Piazza del Popolo la rassegna dedicata alla birra artigianale. Sabato 18 e domenica 19 aprile, con il patrocinio del Comune di Montespertoli e di ChiantiBanca, i visitatori potranno degustare le produzioni di tre birrifici artigianali: Birra Settantadue, Aries – Birrificio Artigianale Toscano e BirRo – Birra Romagnola Artigianale. Il punto ristoro è a cura dell'associazione commercianti.

Non mancherà l'intrattenimento musicale: sabato 18 aprile alle ore 21:30 è in programma un concerto di musica live, mentre domenica 19 aprile la serata si concluderà fino alle 23:30 con la musica di DJ emergenti. Per tutto il weekend sarà allestito anche un mercatino dell'artigianato e vintage, con la partecipazione di Garage delle Meraviglie e Toro Meccanico.

31ª Festa del Bombolone e delle Ficattole – Festa all'Anselmo

Domenica 19 aprile, nella frazione di Anselmo, il Circolo ARCI Anselmo APS apre le porte della 31ª edizione della Festa del Bombolone e delle Ficattole. A partire dalle ore 11:00, in Piazza Cassarà, sarà attivo lo stand gastronomico con bomboloni, frittelle, ficattole e ficattole ripiene, oltre a porchetta, taglieri, panini e crepes.

Nel pomeriggio, alle ore 14:30, spazio ai giochi con ricchi premi; alle ore 16:00 è previsto un momento significativo per la comunità con l'installazione di un defibrillatore, mentre alle 17:00 si esibirà il Gruppo Chicchirillo di Scandicci, diretto dall'insegnante Ornella Pucci. Completano l'offerta un mercatino di piccolo artigianato, la ruota della fortuna e una fiera di beneficenza. L'evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Montespertoli, proseguirà nei weekend successivi: sabato 25 aprile con un karaoke canzoniere e domenica 26 aprile con la presentazione del romanzo "Successo come participio passato" di Elena Morelli, alle ore 16:30.

Per informazioni sulla Festa all'Anselmo: tel. 320 2432259 – cell. 340 3141071.

Per scoprire tutti gli eventi in programma nel territorio, è possibile consultare il sito ufficiale www.visitmontespertoli.it.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montespertoli

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