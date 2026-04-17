Nuova viabilità nel centro storico di Montespertoli: incontro pubblico con i residenti

L'appuntamento è fissato per martedì 21 aprile nella Sala del Consiglio
Prosegue a Montespertoli il percorso di attuazione della nuova viabilità del centro storico. L’amministrazione comunale ha convocato per martedì 21 aprile, alle ore 18:30 nella Sala del Consiglio, un incontro pubblico rivolto a tutti i residenti, in particolar modo quelli del centro, di via Aldo Moro e delle strade limitrofe.
L’appuntamento servirà a illustrare nel dettaglio il nuovo assetto della mobilità urbana e ad fare chiarezza.
Il riassetto della viabilità si inserisce in un più ampio intervento di riqualificazione del centro storico, finalizzato a migliorare sicurezza, fluidità della circolazione e qualità degli spazi pubblici. Tra le principali novità già introdotte figurano la revisione dei sensi di marcia, una riorganizzazione della sosta e una maggiore attenzione alla mobilità pedonale.
Il percorso si concluderà domenica 3 maggio con una festa inaugurale del centro storico, che segnerà simbolicamente la fine dei lavori e l’avvio del nuovo assetto urbano.
Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa
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