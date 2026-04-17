PalaCarrara, conclusi i lavori per il nuovo impianto di climatizzazione

Nei giorni scorsi, al PalaCarrara si sono conclusi i lavori per l’installazione del nuovo sistema di climatizzazione, finalizzato a garantire condizioni ambientali adeguate durante lo svolgimento degli eventi sportivi. L’intervento, per un importo complessivo di 895mila euro – finanziato in parte con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027, pari a 700mila euro, e in parte con fondi propri dell’Ente, pari a 195mila euro – ha riguardato la realizzazione di un sistema di raffrescamento e deumidificazione.

Il progetto risponde ai requisiti previsti dai regolamenti CONI e FIP ed è stato sviluppato sulla base delle condizioni termo-igrometriche richieste, considerando un affollamento massimo stimato di circa 4.000 persone tra pubblico, atleti, tecnici e operatori.

Il nuovo impianto consente il controllo della temperatura e dell’umidità sia nell’area di gioco sia nelle tribune, con parametri conformi alle linee guida nazionali e alle normative di settore.

Tra gli interventi realizzati, l’installazione di due nuovi refrigeratori all’esterno dell’edificio, collegati agli impianti già presenti per il raffrescamento e la deumidificazione dell’aria. Il sistema è gestito da dispositivi automatici che regolano temperatura, ricambio d’aria e umidità in base alle condizioni esterne e all’utilizzo della struttura, ottimizzando anche i tempi di funzionamento per ridurre i consumi energetici.

L’intervento ha incluso, inoltre, l’adeguamento del sistema elettrico, con la realizzazione di nuovi quadri di distribuzione e canalizzazioni per l’alimentazione delle apparecchiature installate.

I lavori, affidati all’impresa BCE Scarl di Empoli a seguito di procedura di gara sulla piattaforma Start, si sono svolti senza interferire con le attività sportive programmate all’interno dell’impianto.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pistoia