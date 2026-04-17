A Palazzo Leggenda la "Narrazione musicale" con Raffaele Maltoni

Prima di scoprire gli appuntamenti culturali della settimana che si svolgeranno negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini (via Cavour, 36), a Palazzo Leggenda (via Paladini) è tutto pronto per uno degli appuntamenti da non perdere in programma domani, sabato 18 aprile 2026, alle 16.30 con "Narrazione musicale" insieme all’autore e compositore Raffaele Maltoni e i suoi libri La giornata di Martino contadino (Fulmino Edizioni, 2025) e La farfalla e la lumaca (Fulmino Edizioni, 2020). Un’attività unica rivolta a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

Si consiglia la prenotazione: 0571757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Scorrendo le varie attività in cartellone, invece, per il ciclo "Civico 0" alla ‘Fucini" da segnare in agenda martedì 21 aprile 2026, alle 17.30, sul tema Dalla pubertà all’adolescenza: corpo, relazioni e rapporti. Incontro per i genitori con figli in età puberale e adolescenziale finalizzato a conoscere i principali cambiamenti fisici e psicologici in questo delicato periodo della vita, con la presentazione del Consultorio Giovani, servizio pubblico dedicato al supporto e all’accompagnamento dei giovani nei bisogni evolutivi tipici, anche in merito alla sessualità.

Parteciperanno: Daniela Giustini, psicologa; Annarita Di Crescenzio, ostetrica; Simona Rossi, assistente sociale, operatrici del Consultorio Giovani della ASL Toscana Centro zona Empolese Valdarno Valdelsa. L’ingresso è libero.

FOCUS PALAZZO LEGGENDA - Giovedì 23 aprile, alle 17, per "Creatività giocando", ecco in arrivo Un Kamishibai! Laboratorio dedicato all’antica arte giapponese di raccontare storie per immagini. Tutti insieme ne realizzeranno una mescolando matite, colori e storie. (Da 8 a 12 anni). Prenotazione consigliata

Si prosegue venerdì 24 aprile, alle 17, con "Giocare con l’arte" e i Piccoli Funghi della Terra. Un pomeriggio dedicato alla ‘Giornata della Terra’ con un laboratorio dove fantasia e natura si incontrano. Per l’occasione i partecipanti realizzeranno simpatici funghetti con materiali semplici e di recupero, imparando ad avere cura del nostro pianeta, divertendosi. (Da 2 a 6 anni). Prenotazione consigliata.

La settimana a Palazzo Leggenda comincia come di consueto con ‘Una torre di storie’, le letture a voce alta per bambine e bambini da 3 a 7 anni che questa volta parleranno di Terra Ambiente Natura: un’esplorazione attraverso racconti dolci e curiosi per imparare ad amare e rispettare il nostro meraviglioso pianeta tra animali, alberi e colori della natura.

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Per informazioni e prenotazioni: 0571757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

UN’ANTEPRIMA – Per il ciclo "Civico 0", giovedì 30 aprile, alle 15, spazio al Gruppo lettura della Memoria. Lettura, memoria e condivisione con gli ospiti del Circolo La Casa della Memoria. Musica con Mario Costanzi. Un incontro per tutte le età (da 6 a 99 anni e oltre). I familiari presenti potranno parlare con Francesca Spataro, psicologa psicoterapeuta. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con A.I.M.A Empolese Valdelsa-Valdarno Inferiore.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Empoli

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